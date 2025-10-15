Δήλωση της Βιβής Δάγκα, βουλευτή και μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η Βιβή Δάγκα, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βρέθηκε σήμερα το πρωί στην κινητοποίηση υγειονομικών και λαϊκών φορέων των Δυτικών συνοικιών στο νοσοκομείο Αττικόν και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καταγγέλλουμε την καταστολή σε βάρος της κινητοποίησης των υγειονομικών εδώ στο Αττικόν, εδώ που το υπουργείο «Εμπορίου της Υγείας», με την παρουσία του πρωθυπουργού, ετοιμάζει μία ακόμη φιέστα για να ανοίξουν – υποτίθεται – την καινούργια πτέρυγα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και μια άλλη ακόμα πτέρυγα.

Την ίδια στιγμή που καθημερινά, στο Αττικόν νοσοκομείο, μιλάμε για 130 με 140 ράντζα, την ίδια ώρα που οι γιατροί, οι νοσηλευτές, δουλεύουν μία ατελείωτη βάρδια και τους χρωστάνε ρεπό, αυτούς τους υγειονομικούς, όπως και τους άλλους μαζικούς λαϊκούς φορείς από την περιοχή των Δυτικών συνοικιών, είναι που ουσιαστικά αντιμετώπισαν με καταστολή. Γιατί; Για να μην μεταφέρουν τα δίκαια αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στον υπουργό, για να πάρουν θέση για την τραγική υποστελέχωση, την τραγική υποχρηματοδότηση της Υγείας.

Θα είμαστε εδώ με το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας, του σωματείου των υγειονομικών, ακριβώς για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα».

{https://www.youtube.com/watch?v=fW_lxO0Fi3k}