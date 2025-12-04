«Άμεση αντιμετώπιση της οικονομικής ασφυξίας των βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων», ζητά το ΚΚΕ.

Επίκαιρη Ερώτηση στον πρωθυπουργό κατέθεσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με θέμα: «Άμεση αντιμετώπιση της οικονομικής ασφυξίας των βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων. Κατοχύρωση εισοδήματος επιβίωσής τους. Μέτρα για τον έλεγχο της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων».

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

«Η αγανάκτηση των βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων φουντώνει δικαιολογημένα. Για αυτό βγάζουν κατά χιλιάδες τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το αυτονόητο: το δικαίωμα να παράγουν με αξιοπρεπές εισόδημα. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και στηρίζεται από τον ελληνικό λαό, καθώς αφορά το ζήτημα των φτηνών και ποιοτικών προϊόντων και του δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής που διογκώνει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και “γονατίζει” τα νοικοκυριά με την ακρίβεια.

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα δίκαια αιτήματα για άμεση αντιμετώπιση της οικονομικής ασφυξίας και κατοχύρωση εισοδήματος επιβίωσης, αντιμετωπίζει τις κινητοποιήσεις με καταστολή. Επιπλέον, επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την καταβολή ορισμένων καθυστερημένων και κουτσουρεμένων ενισχύσεων ως αντιπερισπασμό και να εμφανίσει τους αγρότες ως «αχάριστους». Εστιάζει τη ρητορική της στα περί «εξυγίανσης» του ΟΠΕΚΕΠΕ, κρύβοντας το γεγονός ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι η ίδια η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, η οποία διασφαλίζει φθηνό, ακόμα και κάτω του κόστους, προϊόν – πρώτη ύλη για να κερδοφορούν οι εμποροβιομήχανοι. Επίσης αποκρύπτει ότι καμία επιδότηση δεν αρκεί για την επιβίωση του αγρότη χωρίς μείωση του κόστους παραγωγής και εγγυημένες τιμές.

Οι ευθύνες της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι τεράστιες, καθώς το σύστημα της ΚΑΠ που έχουν συναποφασίσει και στηρίξει στο πλαίσιο της ΕΕ, επιτρέπει σε μη δικαιούχους να εισπράττουν ενισχύσεις, ενώ η ανεπάρκεια στον κρατικό έλεγχο οδήγησε σε δυσθεώρητα πρόστιμα που η κυβέρνηση προεξοφλεί ότι θα μετακυλιστούν στους αγρότες και τον λαό. Σε αυτό το έδαφος, στελέχη της ΝΔ (υπουργοί, διοικητές ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροτοπατέρες) χρησιμοποίησαν τις επιδοτήσεις ως εργαλείο για την ανάπτυξη εκτεταμένου μηχανισμού ψηφοθηρίας και εξαγοράς. Σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεπλύνει τις ποινικές ευθύνες των στελεχών της, μέσω της συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής αντί προανακριτικής.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αφήνει τους κτηνοτρόφους στο έλεος των ζωονόσων, διαχειριζόμενη την ευλογιά μόνο με θανάτωση των μολυσμένων κοπαδιών και αρνούμενη επίμονα τον εμβολιασμό (για να μη διαταραχθεί η κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας). Οι αποζημιώσεις καθυστερούν επί μήνες και δεν υπάρχει σχέδιο για την ανασύσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου.

Την ώρα που ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικαλείται τα “στενά δημοσιονομικά περιθώρια” για να δικαιολογήσει τη μη ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών, η κυβέρνηση διατηρεί αυξημένες τις πολεμικές δαπάνες ακολουθώντας την τάση της ΕΕ. Αποδεικνύεται ότι τα «λεφτόδεντρα» για τους εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία βρίσκονται πάντα στον κρατικό προϋπολογισμό, σε αντίθεση με την έλλειψη πόρων για τις λαϊκές ανάγκες.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Πρωθυπουργός, ποια είναι τα άμεσα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων, τα οποία αφορούν:

- Την μείωση του Κόστους Παραγωγής (αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο ρεύμα, κατάργηση ΦΠΑ σε μέσα/εφόδια κ. αλλα ).

- Την κατοχύρωση Εισοδήματος Επιβίωσης (εγγυημένες τιμές, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, κούρεμα χρεών κ. άλλα).

- Την άμεση Καταβολή Χρωστούμενων Ενισχύσεων και Αποζημιώσεων, επίσης τη σύνδεση ενισχύσεων με την πραγματική παραγωγή.

- Την προστασία από Φυσικές Καταστροφές και Ζωονόσους (100% αποζημιώσεις, άμεσος εμβολιασμός κατά της ευλογιάς, ανασύσταση των κοπαδιών, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος).

- Την απόδοση των ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιστροφή των κλεμμένων χρημάτων στους δικαιούχους, να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός τα πρόστιμα της ΕΕ.

- Να σταματήσουν η Καταστολή και η Ποινικοποίηση των Αγώνων».