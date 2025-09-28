Ποιος θα πίστευε ότι ένα φρούτο με 32 γραμμάρια ζάχαρη είναι τελικά σύμμαχος της υγείας;

Μπορεί ένα φρούτο γεμάτο φυσικά σάκχαρα να κάνει καλό σε όσους κινδυνεύουν από διαβήτη; Η απάντηση είναι ναι - και με τη σφραγίδα της επιστήμης.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο George Mason έρχεται να ταράξει τα νερά στη διατροφική κοινότητα και να αλλάξει όσα πιστεύαμε για τη σχέση της ζάχαρης με την υγεία.

Eιδικότερα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν καθημερινά μάνγκο εμφάνισαν καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και λιγότερο σωματικό λίπος από εκείνους που έτρωγαν ένα σνακ με λιγότερη ζάχαρη. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο τα επίπεδα σακχάρου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η ζάχαρη βρίσκεται συγκεντρωμένη στις τροφές διαβάζουμε στο healthstat.gr.

«Δεν έχει σημασία μόνο η περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλλά και το συνολικό διατροφικό πλαίσιο», δήλωσε η Raedeh Basiri, κλινική διατροφολόγος, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής και Σπουδών Τροφίμων του George Mason.

Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη που βασίζεται σε μακροχρόνια κλινική δοκιμή και καταδεικνύει τα οφέλη τόσο για τον μεταβολισμό όσο και γενικότερα για τον οργανισμό από τα μάνγκο σε ασθενείς με προδιαβήτη. Με απλά λόγια, δεν πρόκειται μόνο για τη ζάχαρη στο τρόφιμο. Πρόκειται για το τρόφιμο συνολικά. Τα σάκχαρα που βρίσκονται φυσικά στα μάνγκο και σε άλλα φρούτα συμπληρώνονται από φυτικές ίνες και άλλες βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά που προσφέρουν πρόσθετα οφέλη για την υγεία.

Τα τρόφιμα με προσθήκη ζάχαρης, όπως τα δημητριακά πρωινού, ακόμη και οι επιλογές σνακ με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, μπορεί να μην έχουν την ίδια θρεπτική αξία και μπορούν ακόμη και να αυξήσουν τον κίνδυνο διαβήτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι να συμπεριλάβουν ολόκληρα φρούτα, όπως το μάνγκο, ως μέρος υγιεινών διατροφικών συμπεριφορών και στρατηγικών για την πρόληψη του διαβήτη», δήλωσε η Basiri. «Τα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο διαβήτη δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην περιεκτικότητα σε ζάχαρη των τροφίμων, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα σάκχαρα βρίσκονται συγκεντρωμένα», πρόσθεσε.

Η Basiri και η ομάδα της χώρισαν τους συμμετέχοντες στη μελέτη σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα έτρωγε ένα φρέσκο ​​μάνγκο καθημερινά, ενώ η άλλη ομάδα μια μπάρα γκρανόλα χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη κάθε μέρα.

Για έξι μήνες, οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα των συμμετεχόντων, τις σωματικές αντιδράσεις στην ινσουλίνη και το σωματικό λίπος. Στο τέλος της μελέτης, τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι το μάνγκο με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη (32 γραμμάρια ζάχαρης) αποδείχθηκε πιο ωφέλιμο από μια μπάρα γκρανόλα χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη (11 γραμμάρια ζάχαρης).

Η ομάδα που κατανάλωνε το μάνγκο καθημερινά έδειξε βελτιωμένο έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα, αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη και μειωμένο σωματικό λίπος. Η μελέτη με τίτλο «Η ημερήσια πρόσληψη μάνγκο βελτιώνει τα γλυκαιμικά και τα αποτελέσματα σωματικής σύνθεσης σε ενήλικες με προδιαβήτη», δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Foods .