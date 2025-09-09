Το υποτιμημένο λαχανικό που έχει τετραπλάσια πρωτεΐνη από τα καρότα

Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας πρωτεΐνης είναι σημαντική για την προώθηση της μυϊκής δύναμης και της υγείας των οστών.

Ο αρακάς είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα λαχανικά. Πολλοί τον αποφεύγουν θεωρώντας τον «βαρετό», όμως στην πραγματικότητα αποτελεί μια διατροφική «βόμβα» πρωτεΐνης με πολλαπλά οφέλη για την υγεία.

Μισό φλιτζάνι μαγειρεμένου αρακά (περίπου 170 γραμμάρια) περιέχει 4 γραμμάρια πρωτεΐνης, ποσότητα τετραπλάσια σε σχέση με την ίδια ποσότητα καρότων. Αυτό τον καθιστά μια από τις καλύτερες φυτικές πηγές πρωτεΐνης, ιδιαίτερα για όσους δεν καταναλώνουν ζωικά προϊόντα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν είναι μια πλήρης πηγή πρωτεΐνης, δεδομένου ότι δεν διαθέτει το αμινοξύ μεθειονίνη. Για να εξασφαλιστεί η επάρκεια των απαραίτητων αμινοξέων στη διατροφή, είναι καλό να υπάρχει συνδυασμός του αρακά με μια άλλη πηγή πρωτεΐνης για να καλυφθεί το έλλειμμα. Η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας πρωτεΐνης είναι επίσης σημαντική για την προώθηση της μυϊκής δύναμης και της υγείας των οστών.

Έρευνες έχουν δείξει πως, τα προϊόντα του αρακά τείνουν να είναι υψηλότερα σε αμινοξέα όπως αργινίνη, βαλίνη και μεθειονίνη, και χαμηλότερα σε γλουταμικό οξύ και κυστεΐνη, σε σύγκριση με τα φασόλια σόγιας. Πέρα από την πρωτεΐνη, είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες, που αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού, βοηθούν στη ρύθμιση του σωματικού βάρους και συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εντέρου. Περιέχει επίσης πολύτιμες βιταμίνες και μέταλλα όπως βιταμίνη Α, Κ, C, θειαμίνη, φολικό οξύ, σίδηρο και μαγγάνιο, ενώ έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα.

Η περιεκτικότητά του σε θερμίδες είναι αρκετά χαμηλή, με μόνο 62 θερμίδες ανά 1/2 φλιτζάνι (170 γραμμάρια). Περίπου το 70% αυτών των θερμίδων προέρχεται από υδατάνθρακες και οι υπόλοιπες προέρχονται από πρωτεΐνες και λίγες ποσότητες λίπους. Επιπλέον, ο αρακάς περιέχει σχεδόν κάθε βιταμίνη και μέταλλο που χρειαζόμαστε, μαζί με μια σημαντική ποσότητα φυτικών ινών.

Η κατανάλωση πρωτεΐνης αυξάνει τα επίπεδα ορισμένων ορμονών στο σώμα μας που μειώνουν την όρεξη. Η πρωτεΐνη λειτουργεί μαζί με τις φυτικές ίνες για να επιβραδύνουν την πέψη και να προάγουν το αίσθημα της πληρότητας. Η κατανάλωση επαρκών ποσοτήτων πρωτεϊνών και ινών μπορεί να μειώσει αυτόματα τον αριθμό θερμίδων που καταναλώνονται καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας διατηρώντας την όρεξη υπό έλεγχο.

Παράλληλα έχει πολλές ιδιότητες που μπορεί να βοηθήσουν στην υποστήριξη του ελέγχου του σακχάρου αίματος. Πρώτα απ ‘όλα, έχει ένα σχετικά χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη (ΓΔ), το οποίο είναι ένα μέτρο για το πόσο γρήγορα το σάκχαρο του αίματος αυξάνεται μετά από την κατανάλωση φαγητού. Οι δίαιτες που περιέχουν τροφές με χαμηλό ΓΔ έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Επιπλέον, τα πράσινα μπιζέλια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, κάτι που μπορεί να είναι ωφέλιμο για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ίνες επιβραδύνουν το ρυθμό με τον οποίο απορροφώνται οι υδατάνθρακες, γεγονός που προάγει μια πιο αργή και πιο σταθερή αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο αρακάς στο σάκχαρο του αίματος είναι γνωστό ότι μειώνουν τον κίνδυνο πολλών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη και των καρδιακών παθήσεων. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι περιέχει μια εντυπωσιακή ποσότητα ινών, η οποία έχει αποδειχθεί ότι παρέχει πολλά οφέλη για την πεπτική υγεία. Πρώτα απ ‘όλα, οι ίνες τροφοδοτούν τα καλά βακτήρια στο έντερο, οι οποίες τα διατηρούν υγιή και εμποδίζουν τα ανθυγιεινά βακτήρια να αυξηθούν. Αυτό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης μερικών κοινών γαστρεντερικών καταστάσεων, όπως οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Με βάση όλα τα παραπάνω πρόκύπτει ότι ο αρακάς είναι μια ιδανική πρόταση για ισορροπημένη διατροφή. Η κατανάλωσή του συμβάλλει στη ρύθμιση της όρεξης, στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και στη βελτίωση της πεπτικής υγείας, ενώ παρέχει σημαντική πρωτεΐνη και αντιοξειδωτικά.