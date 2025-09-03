Οι ειδικοί προειδοποιούν: Σαρκοφάγο βακτήριο επιστρέφει λόγω υψηλής θερμοκρασίας

«Ένας στους πέντε ανθρώπους που νοσούν… πεθαίνει, μερικές φορές μέσα σε μία ή δύο ημέρες από την εκδήλωση της ασθένειας».

Μια βακτηριακή λοίμωξη που κάποτε θεωρούνταν σπάνια, με τρομακτικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, βρίσκεται τώρα σε άνοδο, και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες είναι η αιτία, σύμφωνα με το CNN.

Το Vibrio vulnificus είναι ένα «ευκαιριακό βακτηριακό παθογόνο» που πολλαπλασιάζεται σε ζεστά νερά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, σύμφωνα με το περιοδικό Nature. Προκαλεί μια ασθένεια γνωστή ως βιβρίωση (vibriosis), ευδοκιμεί κοντά στις ακτές, ενώ πολλαπλασιάζεται σε υφάλμυρες θάλασσες και ποτάμια, όπου τα γλυκά νερά ενώνονται με το θαλασσινό.

Οι λοιμώξεις συνήθως εμφανίζονται με δύο τρόπους: μέσω της κατανάλωσης ωμών ή μισοψημένων οστρακοειδών, ή όταν ζεστό νερό χαμηλής αλατότητας εισέρχεται σε ανοιχτή πληγή.

Το CNN διευκρινίζει ότι η βιβρίωση συναντάται εδώ και καιρό στην Ακτή του Κόλπου, αν και τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται κρούσματα πιο βόρεια, στην Ανατολική Ακτή. Ένα άρθρο του 2021 στο Delaware Journal of Public Health ανέφερε ότι κατά μέσο όρο 100 θάνατοι σχετιζόμενοι με βιβρίωση καταγράφονταν κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το καλοκαίρι δεν έχει επίσημα τελειώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι λοιμώξεις από Vibrio vulnificus έχουν εκτοξευθεί φέτος. Το Υπουργείο Υγείας της Μασαχουσέτης επιβεβαίωσε 71 κρούσματα στην πολιτεία το 2025· το 30% των μολυσμένων νοσηλεύτηκαν, αλλά δεν καταγράφηκαν θάνατοι.

Γιατί είναι ανησυχητική η αύξηση του Vibrio vulnificus;

Η κατανάλωση οστρακοειδών και το κολύμπι σε ζεστά νερά είναι και τα δύο συνηθισμένες καλοκαιρινές δραστηριότητες - και καθώς το παθογόνο μετακινείται βορειότερα στην Ανατολική Ακτή, οι λοιμώξεις γίνονται πιο συχνές.

Το 2023, η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών του USDA προειδοποίησε ότι η vibriosis πιθανόν να γίνει πιο συχνή στο άμεσο μέλλον ως αποτέλεσμα των υψηλότερων θερμοκρασιών και των θερμαινόμενων θαλασσών.

Την επόμενη χρονιά, το διεπιστημονικό περιοδικό The Lancet Planetary Health δημοσίευσε ένα άρθρο με παρόμοιο περιεχόμενο. «Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας ανησυχητικής παγκόσμιας αύξησης της νόσου από Vibrio», έγραψαν οι συγγραφείς, αναφέροντας παράγοντες όπως η αυξημένη κατανάλωση θαλασσινών, το κολύμπι για αναψυχή και τα μεταβαλλόμενα πρότυπα θερμοκρασίας.

Το Vibrio είναι ένας από τους διάφορους τύπους βακτηριακών παθογόνων που μερικές φορές αποκαλούνται «σαρκοφάγα», καθώς η βιβρίωση μπορεί να προκαλέσει νεκρωτική απονευρωσίτιδα. Τα παθογόνα αυτά επιτίθενται στους μαλακούς ιστούς, οδηγώντας σε ακρωτηριασμούς για κάποιους από όσους επιβιώνουν.

Το 2023, το JAMA παρατήρησε ότι το Vibrio vulnificus είχε ποσοστό θνησιμότητας 33% στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιπροσωπεύοντας «περισσότερο από το 95% των θανάτων που σχετίζονται με θαλασσινά». Το CNN επικαλέστηκε τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) σχετικά με τη σοβαρότητα της vibriosis.

«Περίπου 1 στους 5 ανθρώπους με αυτή τη λοίμωξη πεθαίνει, μερικές φορές μέσα σε μία ή δύο ημέρες από την εκδήλωση της ασθένειας», ανέφερε το CDC.

Πηγή: The CoolDown