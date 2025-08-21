Games
Μπλε δράκος: Γιατί προκαλεί πανικό και κλείνει τις παραλίες

Μπλε δράκος: Γιατί προκαλεί πανικό και κλείνει τις παραλίες Φωτογραφία: Youtube Screenshot/ Deep Marine Scenes
Το θαλάσσιο πλάσμα που με την εμφάνισή του απομακρύνει τους λουόμενους από τις παραλίες. Τι είναι ο «μπλε δράκος».

Μαύρες σημαίες έχουν υψωθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε παραλίες της Ισπανίας, έπειτα από την εμφάνιση των σπάνιων, όμορφων αλλά επικίνδυνων πλασμάτων, γνωστών ως «μπλε δράκοι». Πιο συγκεκριμένα, στην ακτή Costa Blanca, οι αρχές, αποφάσισαν την προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης σε έκταση 11 χιλιομέτρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail, έχουν εντοπιστεί ήδη, δύο σε αριθμό «μπλε δράκοι», ενώ ο δήμαρχος Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, ανακοίνωσε την απαγόρευση κολύμβησης, ενημερώνοντας τους πολίτες για την επικινδυνότητα του πλάσματος.

«Παρά το μικρό τους μέγεθος και το εντυπωσιακό τους χρώμα, είναι επικίνδυνα και δεν πρέπει να αγγίζονται ούτε με γάντια». Μάλιστα, στις περιοχές, έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό των πλασμάτων, με τις αρχές και τους ναυαγοσώστες να βρίσκονται σε επιφυλακή. Ταυτόχρονα, οι λουόμενοι που αψηφούν τις οδηγίες, κινδυνεύουν με πρόστιμα.

Τι είναι ο «μπλε δράκος» που κλείνει τις παραλίες

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο μπλε δράκος, αποτελεί ένα από τα σπανιότερα θαλάσσια όντα, που παρατηρούνται, σουν και αναπαράγονται κυρίως στα τροπικά νερά του πλανήτη. Είναι πιο σύνηθες να παρατηρηθούν σε παραλίες και ακτές της Νότιας Αφρικής και στις Ανατολικές ακτές της Αυστραλίας, της Μοζαμβίκης καθώς και σε ευρωπαϊκές παραλίες.

Η επίσημη ονομασία τους είναι «Glaucus atlanticus» και ανατομικά δεν ξεπερνούν τα 3 εκατοστά. Πρόκειται για ένα ζώο με επίπεδο και ελαφρώς τριγωνικό κορμό και συνδυάζει το μπλε με το γκρι χρώμα, η κοιλιακή χώρα μάλιστα ξεχωρίζει καθώς είναι κόκκινη. Το μπλε του χρώμα ωστόσο τα χαρακτηρίζει, από όπου έλαβαν και το προσωνύμιο τους. Συχνά μάλιστα, έχουν λάβει το όνομα: «ο όμορφος δολοφόνος των ωκεανών».

Παράλληλα, ο «μπλε δράκος», είναι άκρως δηλητηριώδες και για αυτόν τον λόγο η παρουσία του έχει σκορπίσει τον τρόμο. Συγκεκριμένα, τα αγκάθια του είναι αυτά που μεταφέρουν την δηλητηριώδη ουσία την οποία αποκτούν από άλλα δηλητηριώδη ζώα του βυθού, όπως οι μέδουσες, καθώς τρέφονται από αυτές.

Η επαφή με έναν «μπλε δράκο» μπορεί να αποβεί μοιραία ακόμη και για την ανθρώπινη ζωή, προκαλώντας έντονο πόνο, ναυτία, τάση προς έμετο και σοβαρές αλλεργικές επιδράσεις, με έντονες επιπτώσεις για την υγεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=7idnv4X9mjs}

