«Η ιδέα ότι μπαίνει κάποιος σε μια χώρα χωρίς να έχει δουλειά πρέπει να κοπεί», τόνισε ο υπουργός.

«Ο Χρυσοχοΐδης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας τη ρύθμιση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη που απαγορεύει τις μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων, στα οποία διαμένουν από κοινού δεκάδες μετανάστες.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «πρέπει να μπει τάξη», για να μην γίνει η Ελλάδα... Γαλλία ή Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες τις οποίες ο ίδιος «λυπάται», όπως είπε: «Πλέον ο κόσμος έχει φύγει από την αφέλεια των περασμένων ετών, το μεταναστευτικό έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Δείτε τι παθαίνουν οι Γάλλοι. Εγώ τη λυπάμαι αυτή τη χώρα, τόσο σπουδαία και ωραία χώρα την καίνε από το ένα άκρο στ’ άλλο, οι περισσότεροι μετανάστες είναι. Τυχαίο είναι που βγαίνει η Λεπέν πρώτη; Βλέπουν ότι καταστρέφεται η χώρα τους για αυτό ψηφίζουν Λεπέν. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε τρομακτική κατάσταση. Τους λυπάμαι, τόσο σπουδαίες ωραίες χώρες έχουν καταστραφεί», τόνισε.

Ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, τόνισε ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πρέπει να μιμηθούν τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη: «Το μεταναστευτικό, για όλη την Ευρώπη, είναι κορυφαίο πρόβλημα, η Ελλάδα ευτυχώς εξαιρείται από αυτό. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι η χώρα με το χαμηλότερο πρόβλημα μεταναστευτικού από όλη την Ευρώπη με μεγάλη διαφορά και σε αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο η κυβέρνηση Μητσοτάκη γιατί ο Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα που εξελέγη έχει ακολουθήσει μια πολύ αυστηρή αντι-μεταναστευτική πολιτική. Χάρη σε αυτή την πολιτική της κυβερνήσεως, που είναι πάρα πολύ σκληρή, με τη φύλαξη των συνόρων η Ελλάδα έχει μείνει προστατευμένη από όλο αυτό το πρόβλημα. Στην ομιλία στην Πνύκα ο Ρούμπιο έκανε ειδική αναφορά στην μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι πρέπει να τη μιμηθούν οι υπόλοιποι ευρωπαίοι άρα ο κ. Χρυσοχοΐδης κινείται προς την σωστή κατεύθυνση».

«Η ιδέα ότι μπαίνει κάποιος σε μια χώρα χωρίς να έχει δουλειά πρέπει να κοπεί. Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει την νόμιμη μετανάστευση και να βρει κανόνες για τη νόμιμη μετανάστευση γιατί έχει έλλειμμα εργατικού δυναμικού. Η νόμιμη μετανάστευση έχει κανόνες πας σε μια χώρα, είσαι προσκεκλημένος, έχεις δουλειά, μένεις για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά φεύγεις, αυτό ναι, αλλά η ιδέα ότι έρχονται από όποιο μέρος του κόσμου τους έρθει η όρεξη και μπαίνουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα και ζούνε με επιδόματα», πρόσθεσε.

«Ας τους μαζέψουν όλους να τους πάνε στη Βόρεια Αφρική»

Υπογράμμισε ότι «οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα έχουν πέσει μείον 90%. Η ίδια η Ευρώπη έχει ξεκινήσει τη δημιουργία κέντρων στην Βόρεια Αφρική. Ας τους μαζέψει όλους να τους πηγαίνει στη Βόρεια Αφρική. Αν το κάνει μια-δύο-πέντε φορές θα σταματήσουν να πληρώνουν τους δουλεμπόρους».

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«Θα προτιμούσα να βλέπω τον Καραμανλή πιο ενεργό»

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν στηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε: «Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό η ιδέα ότι θα μπορούσε ποτέ ο Κ. Καραμανλής να μην είναι ΝΔ. ΝΔ χωρίς Καραμανλή δεν υπάρχει.

»Όσο ο Σαμαράς ήταν σε μια διαδικασία αμφισβήτησης επιλογών πολιτικών του Μητσοτάκη και όχι της ΝΔ, ναι, είχε πολλές φορές βρεθεί μαζί του ο Κ. Καραμανλής γιατί μπορεί να έχει κι αυτός τις δικές του διαφωνίες, όταν όμως έγινε συνείδηση ότι ο Σαμαράς έχει μια άλλου τύπου ατζέντα, η οποία έχει να κάνει με τη δημιουργία κόμματος, νομίζω εκεί έγινε η στροφή και εκεί τελείωσε αυτή η συμβίωση.

»Εγώ θα προτιμούσα να βλέπω τον Καραμανλή πιο ενεργό αλλά ο καθένας επιλέγει. Και μόνο η δήλωση που έκανε δεν είναι μηδέν, γιατί δεν είναι τόσο οι ψηφοφόροι που τον βλέπουνε, είναι και τα στελέχη γιατί ο Καραμανλής έστειλε ένα σήμα στα στελέχη που έχουν καραμανλική καταγωγή, "ωραία όσα λέμε αλλά είμαστε ΝΔ"».

«Το κόμμα Σαμαρά τείνει να γίνει γκροτέσκο»

Για το κόμμα Σαμαρά, είπε: «Το κόμμα Σαμαρά, όχι ο Σαμαράς, τείνει να γίνει γκροτέσκο γιατί συζητάμε επί τόσους μήνες για ένα κόμμα Σαμαρά, το να μιλάμε συνέχεια για κάτι για ένα κόμμα που δεν υπάρχει αρχίζει να γίνεται κωμικό».

«Τα λάθη του Τσίπρα μπορεί να τον φέρουν και τρίτο»

Ερωτηθείς για τη δεύτερη κομματική θέση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, σχολίασε: «Πάντα πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τσίπρας σε αυτή τη σύγκριση έχει πλεονέκτημα οφείλω να πω ότι και το πλεονέκτημα κάποια στιγμή εξαφανίζεται αν κάνεις συνεχώς λάθη. Ο κ. Τσίπρας εδώ κι έναν μήνα είναι σε μια συναστρία λαθών. Αθροιστικά τα λάθη μπορεί να τον κάνουν και τρίτο ενώ έχει το επικοινωνιακό πλεονέκτημα όμως το επικοινωνιακό πλεονέκτημα δεν λέει κάτι. Δηλαδή αυτό με το "βλάκας" το θεωρώ φοβερό φάουλ, πέραν του ηθικού θέματος, και επικοινωνιακά και πολιτικά φάουλ».