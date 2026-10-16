Η νομοθετική ρύθμιση δεν αφορά τους ανθρώπους αυτούς που κοιμούνται, τον απλό άνθρωπο που πάει και πληρώνει στον εκμεταλλευτή τα 20-30€, αφορά τον ιδιοκτήτη δηλαδή και τον μισθωτή αυτόν δηλαδή που νοικιάζει το διαμέρισμα και το μετατρέπει σε αυτό το είδος διαχείρισης.

Κυβερνητική πρωτοβουλία προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας να νοικιάζονται σε 20-30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί, προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός Προστασίας του πολίτη, κος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή με αφορμή την διάταξη για τις επινοικιάσεις διαμερισμάτων σε δεκάδες μετανάστες σημείωσε: «Υπάρχει το έντονο φαινόμενο της μετατροπής διαμερισμάτων σε άτυπα υπνωτήρια. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος νοικιάζει από έναν ιδιοκτήτη ένα διαμέρισμα το οποίο το μετατρέπει στη συνέχεια σε υπνωτήριο δηλαδή «φιλοξενεί» πολλούς ανθρώπους με ένα αντίτιμο. Πρόκειται για μια τεράστια εκμετάλλευση της ανάγκης που έχουν οι άνθρωποι αυτοί να κοιμηθούν ένα βράδυ σε μια στέγη, δεύτερον υπάρχουν μια σειρά ζητήματα νομιμότητας που σχετίζονται με την φορολογία, με την ΑΑΔΕ. Επίσης στις πολυκατοικίες αυτές μένουν και οικογένειες, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι μετανάστες -το τονίζω για αυτούς που λένε για ρατσισμούς- πως μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα χωρίς κανόνες υγιεινής, χωρίς ασφάλεια. Τις προάλλες καταστράφηκε μια οικοδομή Airbnb που είχε έξι ανθρώπους και χάθηκαν έξι άνθρωποι ποιοι κανόνες ασφαλείας τηρούνται σε όλα αυτά και πως μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλεύεται 20 και 30 ανθρώπους.

Η νομοθετική ρύθμιση δεν αφορά τους ανθρώπους αυτούς που κοιμούνται, τον απλό άνθρωπο που πάει και πληρώνει στον εκμεταλλευτή τα 20-30€, αφορά τον ιδιοκτήτη δηλαδή και τον μισθωτή αυτόν δηλαδή που νοικιάζει το διαμέρισμα και το μετατρέπει σε αυτό το είδος διαχείρισης.

«Εγώ υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη καθημερινά. Αποστολή μου είναι να διαφυλάξω την σωματική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων την οικονομική δραστηριότητα όλων των πολιτών που ζουν κυρίως στο χώρο του κέντρου της Αθήνας που είναι οι πιο πολλοί μετανάστες. Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά με φιλότιμο και μεγάλη προσπάθεια να επιβιώσουν και στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, αυτούς πάμε να υπερασπιστούμε. Δεν πρέπει αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη απαγορευτική ή κατασταλτική παρέμβαση, έχει μια βαθιά κοινωνική διάσταση που αφορά την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ασφάλεια της κατοικίας και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Δεν επιδιώκουμε δηλαδή να περιορίσουμε το δικαίωμα κανενός να ζητάει οικονομικά προσιτή κατοικία».

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Αυτοί της Νέας Αριστεράς, οι συνεργάτες της ακροδεξιάς πριν από λίγα χρόνια και στην κυβέρνηση και στις πλατείες έχουν πολύ θράσος να απευθύνονται σε μένα με αυτό τον τρόπο γιατί εγώ υπερασπίζομαι τη δημοκρατία σε όλη μου τη διαδρομή και είναι τόσο αντι-νομικό και αντιφατικό αυτό που κάνουνε. Ας κοιτάξουνε το παρελθόν τους το τι κάνανε με την ακροδεξιά και πως συνεργάστηκαν και ας κοιτάξουν και με ποιο τρόπο συνυπήρχαν στις πλατείες την ώρα που η κοινωνία περνούσε μεγάλες κρίσεις», σημείωσε.