Δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στις Βρυξέλλες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε, με δηλώσεις του, τη σημασία της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια.

«Η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη. Είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Γι' αυτό, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες».

Καταλήγοντας υπογράμμισε: «Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση».