«Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει μια στρατηγική σύγκρουσης με την ΕΛΑΣ, τη στιγμή που βλέπουμε ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα κατώφλι πολλαπλών προκλήσεων», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Υπάρχει ένας μονομέτωπος αγώνας στελεχών του ΠΑΣΟΚ έναντι της ΕΛΑΣ, γεγονός το οποίο δημιουργεί αλγεινή εντύπωση» είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου στο Mega, τονίζοντας πως αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«’Too little, too late’, τα μέτρα της κυβέρνησης»

«Προφανώς οι πολίτες απαντούν στις δημοσκοπήσεις ότι από πλευράς ακρίβειας ζούσαν καλύτερα το ’19. Προφανώς έχει μειωθεί η κατανάλωση σε βασικά είδη, ακόμα και στο ελαιόλαδο και στο κρέας σε σύγκριση με το ’15, το ’16, το ’17, το ’18, το ’19. Και η εισαγόμενη ακρίβεια, αυτή η θεωρία που εξυπηρετεί τόσο πολύ το αφήγημα της κυβέρνησης, καταρρέει πανεύκολα», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρόσθεσε:

«Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σταθερά από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Είναι 5,1, είναι 3,8 ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη δίπλα στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία θα μας περάσει σε λίγο καιρό, είναι βέβαιο αυτό. Το 15-19 μέσα στο μνημόνιο, εκτός του ότι βγήκε η χώρα από την κρίση, 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα ενισχύθηκαν. Η χώρα είναι η πρώτη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και σημείωσε τη χειρότερη επίδοση σε ό,τι αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα».

Σε σχέση με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε αυτό που λένε στο χωριό μου, στη Μάνη, «Too little, too late». Δηλαδή έχουμε 1,55 για το πετρέλαιο θέρμανσης 40% πάνω από την τιμή εκκίνησης την περσινή χρονιά, τη στιγμή που γνωρίζουμε, ότι 40% και πλέον των νοικοκυριών στην Ελλάδα ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι πολύ χαμηλός ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Στην Ελλάδα η ανάγκη, η εξάρτηση είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Βλέπουμε ότι χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει σε αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου και δεν έχουν την 11η υψηλότερη τιμή βενζίνης στον πλανήτη, και με το Μονακό να έχει φθηνότερη βενζίνη αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την Ελλάδα, έχουν προχωρήσει σε αποτελεσματικά μέτρα από τον Μάρτιο του ’26. Έκτακτα, μετά τα επανέφεραν. Οι Ιταλοί πήρε και άλλα μέτρα», συνέχισε.

«67% του κόσμου λέει “αισθάνομαι φτωχός” και του λένε ‘είναι μια ανεπανάληπτη περίοδος ευημερίας»

Για τα μέτρα της ΕΛΑΣ: «Έχουμε προτείνει τέσσερα μέτρα, το μείγμα των οποίων μπορεί να φέρει έναν έλεγχο. Έχουμε πει δε δικαιολογείται πάνω από 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης και πάνω από 1,80 το πετρέλαιο κίνησης. Το έχουμε πει αυτό. Σε σχέση με τα μέτρα που έχει προτείνει η ΕΛΑΣ που είναι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα διυλιστήρια, που είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ αλλά και φορολόγηση των υπερκερδών. Σε αυτό το τελευταίο σκέλος να πούμε ότι έξι χώρες ζήτησαν ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Η Ελλάδα λείπει. Η Πορτογαλία είναι εκεί, η Ισπανία είναι εκεί, η Γερμανία είναι εκεί, η Ιταλία είναι εκεί, η Αυστρία εκεί. Η Ελλάδα πού είναι; Γιατί δε συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία; Η εικόνα δεν αφορά μόνο στα καύσιμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι ζοφερή η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη στεγαστική επιβάρυνση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Υπάρχει μια ιδέα του πρωθυπουργού να ρίξουμε παραπάνω ορόφους όταν μας δοθεί η ευκαιρία. Αλλά «βρε παιδί μου, δεν μας το επιτρέπει το Σ.τ.Ε.». Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν υπάρχει καμία απάντηση σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι. Καλούμε τους επιχειρηματίες για τσάι. Λήγουν τα μέτρα, η συμφωνία κυρίων, που ήταν και καθόλου αποτελεσματική, στο τέλος του μήνα. Δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση, κανένα πλάνο, κανένα. Και υπάρχει και το εξής δεδομένο. Υπάρχουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία κάνουν gaslighting στον κόσμο. Εξήντα επτά τοις εκατό του κόσμου μας λέει “αισθάνομαι φτωχός” και του λένε ‘είναι μια συγκλονιστική, ανεπανάληπτη περίοδος ευημερίας’. ‘Έχουμε πολλά αυτοκίνητα στη Συγγρού’. ‘Μην ανησυχείς καθόλου, όλα πηγαίνουν καλά. Είμαστε δίπλα στην Πορτογαλία’».

«Ο Καρτερός δεν χαρακτήρισε «βλάκα» τον Ανδρουλάκη και δεν υιοθετώ τον χαρακτηρισμό»

Για την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ η κ. Κουφονικολάκου είπε: «Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στρατηγικής μας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε ό,τι αφορά στις δημοσκοπήσεις είναι ότι θεωρώ ότι είναι ένα μικρό θαύμα το γεγονός του ότι μέσα σε τέσσερις μήνες, ένας εκ των οποίων ο Αύγουστος, η ΕΛΑΣ κατάφερε δημοσκοπικά να πάρει τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση και καμία κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Θέλω να πω ότι ο κύριος Καρτερός έχει μια αυτόνομη πένα εδώ και δεκαετίες από την Αυγή, στον Ριζοσπάστη, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Και αν ήταν να βγάζουμε ανακοινώσεις για κάθε άρθρο, φίλα προσκείμενο δημοσιογράφου στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα κάναμε τίποτα άλλο»,

«Δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι υπάρχει ένας μονομέτωπος αγώνας στελεχών του ΠΑΣΟΚ έναντι της ΕΛΑΣ, γεγονός το οποίο δημιουργεί αλγεινή εντύπωση. Γιατί πρώτον, είναι μία προσπάθεια που γίνεται για να κατοχυρωθεί η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη στις δύσκολες ώρες και στη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται. Και δεύτερον, μας προκαλεί πάρα πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η χώρα διανύει τις πιο δύσκολες ώρες, ενώ η ακρίβεια καλπάζει, ενώ έχουμε όξυνση των ανισοτήτων και άνοδο της ακροδεξιάς, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει μονομέτωπο αγώνα κατά της ΕΛΑΣ. Εφτά στις δέκα ανακοινώσεις του αφορούν στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τον χαρακτήρισε «βλάκα» και δεν υιοθετώ τον χαρακτηρισμό. Αλλά είναι ένας αντιπερισπασμός γι’ αυτό που συνέβη στην κυρία Παπαδοπούλου.

Ο κύριος Καρτερός είναι μέλος του κόμματος. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι μία απόπειρα αντιπερισπασμού σε αυτό που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου. Τελεία. Βγήκε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο του Καρτερού την ίδια εβδομάδα που το ΠΑΣΟΚ θλιβερά δεν έπαιρνε θέση γι’ αυτό που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου. Είναι άλλο πράγμα το αν έχει συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή αν συνεργάζεται και άλλο το αν είναι αυτόνομη πένα. Το γεγονός ότι σε αυτή τη συζήτηση, μετά από μια χυδαία επίθεση σε ένα στέλεχος της ΕΛΑΣ, συλλογικά εστιάζουμε στο τι έγραψε ο Θανάσης Καρτερός σε ένα άρθρο του αποτελεί πρόβλημα. Λέμε, δεν υιοθετούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Είμαι εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ και σας λέμε δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Το λέω εκ μέρους της συμπαράταξης. Δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Για εμένα είναι προβληματικό όλο το σύνολο, αν θέλετε συνολικά η εικόνα της συμπεριφοράς του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Επιλέγει μια στρατηγική σύγκρουσης με την ΕΛΑΣ, τη στιγμή που βλέπουμε ότι η χώρα βρίσκεται σε αυτό το κατώφλι πολλαπλών προκλήσεων».

{https://www.facebook.com/reel/1748551249738790}