Από τον Ιούνιο έχει να συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο.

Από τα ΜΜΕ ενημερώνονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις αποφάσεις της ηγεσίας. Αυτό αφορά ακόμη και τα εκλεγμένα μέλη των κομματικών οργάνων, όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, που υποτίθεται ότι εγγυώνται τη συλλογικότητα στη λειτουργία του κόμματος.

Για παράδειγμα, μέλη του ΠΣ επικοινώνησαν με τη στήλη ζητώντας ενημέρωση για τη θέση που διατύπωσε ο Ν. Ανδρουλάκης "πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος" (σε συνέντευξη του στον ρ/σ ΣΚΑΪ). Επειδή στο σενάριο μιας κυβέρνησης συνεργασίας αυτή η θέση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, είναι εύλογο να επιχειρούνται ερμηνείες και προβολές στο μέλλον.

Έτσι, έγινε σαφές ότι το Πολιτικό Συμβούλιο (στο οποίο μετέχουν, μεταξύ άλλων, Δούκας, Γερουλάνος, Μ.Χριστοδουλάκης ) είναι σαν να μην υπάρχει, ακριβώς όπως και πριν από το συνέδριο.

Α.