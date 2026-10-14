Δείτε αναλυτικά τον πίνακα κερδών της 41ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Η Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής, 41ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 41η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο αριθμός 35602, σειρά 7η και στοιχείο το B. Μεγάλος τυχερός δεν βρέθηκε έτσι υπάρχει τζάκ ποτ για την επόμενη κλήρωση. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης ανέρχονται στα 2.030.000 ευρώ.

Στα κέρδη ωστόσο οι λαχνοί με τον αριθμό 35602 σε όλες τις σειρές εκτός της 6ης, 7ης και 8ης και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 75499 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι: 2646, 11415, 27542, 30326, 46294, 51472, 58359, 62576 και 65725.

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Πώς διανέμονται τα κέρδη του Λαϊκού Λαχείου

Σε κάθε κλήρωση συμμετέχουν 800.000 λαχνοί, ανεξαρτήτως του αριθμού των λαχνών που έχουν αγοραστεί. ​ Από το σύνολο όλων των κληρώσεων που πραγματοποιούνται σε ένα οικονομικό έτος, το παιχνίδι επιστρέφει στους παίκτες τουλάχιστον 60% επί των συνολικών εσόδων που προέκυψαν.​ Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν από τα σταθερά κέρδη, τον τρίδυμο λαχνό και τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις.

Ο 1ος λαχνός (μεγάλος λαχνός) προσδιορίζεται από τον πενταψήφιο αριθμό που προκύπτει κατά την εκπλήρωση της κλήρωσης. ​

Ο σχηματισμός των επόμενων 119 λαχνών γίνεται αυτόματα με βάση τον 1ο λαχνό της κλήρωσης από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ. ​

Ο σχηματισμός των επόμενων 20 λαχνών γίνεται αυτόματα από το ειδικό βιβλίο κατανομής αριθμών του ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ, με βάση τον πρώτο παραγόμενο λαχνό από τους παραπάνω 119. ​ Οι τελευταίοι 40.000 κερδίζοντες λαχνοί αποτελούνται από εκείνους που έχουν τον ίδιο λήγοντα (μονό ή ζυγό) με τον 1ο λαχνό. ​ Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο το ένα και πάντα το μεγαλύτερο κέρδος.​

Τι ισχύει με τον τρίδυμο λαχνό

Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τρεις λαχνούς (Α, Β και Γ) που συνδέονται μεταξύ τους.​ Ο Α’ λαχνός προκύπτει από μια κλήρωση πενταψήφιου αριθμού και μιας σειράς.​ Οι άλλοι δύο λαχνοί καθορίζονται ως εξής:​

- Ο Β’ λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε συν 1.​

- Ο Γ’ λαχνός είναι η σειρά που κληρώθηκε μείον 1.​

Αν η κλήρωση βγάλει την τελευταία σειρά, τότε ο Β’ λαχνός θα είναι η πρώτη σειρά. ​ Αν η κλήρωση βγάλει την πρώτη σειρά, τότε ο Γ’ λαχνός θα είναι η τελευταία σειρά.​

Ο τρίδυμος λαχνός χρηματοδοτείται από το 5% των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης. Τα κέρδη υπολογίζονται στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω σε εκατοντάδες (δηλαδή με διαιρέτη το 100).​

Ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης προσδιορίζεται από την κλήρωση ενός από τα τεμάχια (πέμπτα) του Α’ λαχνού τριδύμου και κερδίζει το 80% του ποσού που αναλογεί στον Α' λαχνό.​ Εάν δεν υπάρχει Τζάκποτ τότε ο μεγάλος λαχνός της κλήρωσης χρηματοδοτείται με πρόσθετα κέρδη μέσω της διαδικασίας μιας πρόσθετης κλήρωσης. ​

Μετά την κύρια κλήρωση του λαχείου, κληρώνεται ένα διψήφιος αριθμός που καθορίζει το ποσό της χρηματοδότησης του μεγάλου λαχνού. Αν αυτός ο αριθμός είναι ακριβώς οι δύο τελευταίοι αριθμοί του 1ου λαχνού (δηλαδή η δεκάδα και η μονάδα ταιριάζουν), τότε τα κέρδη του μεγάλου λαχνού αυξάνονται κατά 1.000.000€.