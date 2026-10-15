Τον περασμένο Ιούνιο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ζήτησε να συναντήσει μεταξύ άλλων και τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, στην πρεσβευτική κατοικία.

Ο απόηχος της αποπομπής Γκίλφοϊλ έχει φέρει σε αντικειμενικά δύσκολη θέση την κυβέρνηση, καθώς σχεδόν όλο το υπουργικό συμβούλιο έτρεξε να φωτογραφηθεί μαζί της σε lifestyle εξορμήσεις αποικιοκρατικού τύπου. Υπήρξε όμως και μία πολύ διαφορετική συνάντηση.

Τον περασμένο Ιούνιο, η πρώην πλέον Πρέσβης των ΗΠΑ ζήτησε να συναντήσει μεταξύ άλλων και τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, στην πρεσβευτική κατοικία. Ο πρώην πρωθυπουργός, αρνήθηκε και απαίτησε μια θεσμική συνάντηση σε «ουδέτερο έδαφος», και πως δεν έψαχνε μία αφορμή για…selfie.

Και η συνάντηση αυτή τελικά έγινε στη Μεγάλη Βρετάνια και δεν ήταν καθόλου εύκολη καθώς ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έθεσε ατζέντα, που μόνο ευχάριστη δεν είναι για τις ΗΠΑ: κόκκινες γραμμές στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καταδίκη της γενοκτονίας στη Γάζα και των πολέμων στην περιοχή, ενώ ζήτησε από τις ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τουρκία για τερματισμό των προκλήσεων.

Βέβαια υπάρχει και η γραμμή του ΠΑΣΟΚ το οποίο θριαμβολογεί επειδή δεν υπήρξε συνάντηση με την πρώην Πρέσβη των ΗΠΑ. «Κρατήσαμε αποστάσεις» λένε εκείνοι.

Ε.Σ.