«Γνωστή η τακτική της κυβέρνησης να παρουσιάζει δείκτες μακριά από την πραγματικότητα, η οποία θέτει απαιτητικά ερωτήματα», τονίζει ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ.

«Η εικόνα που παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την εκπαίδευση, στην πρόσφατη ενημέρωση, δεν απαντά στα προβλήματα του δημόσιου σχολείου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Παρέθεσε αριθμούς χωρίς να αποδεικνύει ότι κάθε παιδί έχει σήμερα τον/την εκπαιδευτικό, την υποστήριξη και την ασφαλή αίθουσα που δικαιούται. Η γνωστή τακτική της κυβέρνησης να παρουσιάζει δείκτες είναι - και σε αυτή την περίπτωση - μακριά από την πραγματικότητα, η οποία θέτει απαιτητικά ερωτήματα.

Αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα

Αναρωτιόμαστε ποιο μήνυμα θέλει να μας μεταφέρει με τη δήλωση ότι «περίπου το 95% των σχολικών τμημάτων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές»; Αυτό το γεγονός το αντιλαμβάνονται ως θετικό στην κυβέρνηση; Δεν κατανοούν ότι η δραματική μείωση των γεννήσεων και κατ’ επέκταση και των εγγραφών στα σχολεία πρέπει να αποτελέσει παράγοντα βελτίωσης των συνθηκών παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και όχι ευκαιρία εξοικονόμησης δαπανών;

Πόσο πιο κάτω από την τελευταία θέση που κατέχουμε στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση μεταξύ των χωρών της ΕΕ έχει σκοπό να μας οδηγήσει η κυβέρνηση;

Μήπως θα μπορούσε να μας παρουσιάσει κι άλλους δείκτες ο κ. Μαρινάκης; Π.χ. πόσα τμήματα καταργήθηκαν στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περσινή και τη φετινή σχολική χρονιά; Ποια αναλογία μαθητών/τριών ανά τμήμα υπήρχε τότε και ποια είναι σήμερα;

Σχολική στέγη

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να διαμορφώσει την αντίληψη ότι η ευθύνη της ύπαρξης ασφαλών σχολικών υποδομών ανήκει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στις χορηγίες που θα βρουν τα ίδια τα σχολεία ή δεν θα βρουν για να μετακυλήσει την ευθύνη σε αυτά. Εξού και η επικοινωνιακή καταιγίδα της προβολής των «ανακαινίσεων» των σχολείων αποκλειστικά μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που στηρίζεται στις χορηγίες τραπεζών.

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Οι ιδιωτικές χορηγίες είναι καλοδεχούμενες αλλά δεν επαρκούν και δεν απαντούν στα σοβαρά ζητήματα της σχολικής στέγης. Αντί ενός σοβαρού σχεδιασμού με χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό προγραμματισμό, αυτό που συμβαίνει είναι επιλεκτικές επιλογές σχολείων για ένταξη στο πρόγραμμα με αδιαφανή κριτήρια.

Επιπλέον, η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ως το 2028 θα έχουν ανακαινιστεί 2.000 σχολεία σε σύνολο περίπου 13.500 ηχεί απογοητευτικά.

Την ίδια ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού αποκολλήθηκε τμήμα ψευδοροφής και έπεσε πάνω σε μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ευτυχώς χωρίς τραυματισμό. Την περασμένη εβδομάδα πέντε μαθητές/τριες (4 στη Λαμία και 1 στη Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από πτώση σοβάδων. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση των δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνδυασμό με την παλαιότητα των σχολικών κτιρίων αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Τι πραγματικά περιμένει η κυβέρνηση για να δράσει;

Τα σχολεία δεν χρειάζονται «ανακαινίσεις» αλλά επαρκή χρηματοδότηση για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και να εγγυηθούν την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών.

Διορισμοί και προσλήψεις

Ανάλογα ανεπαρκής είναι η επίκληση των 53.000 διορισμών εκπαιδευτικών την τελευταία επταετία, γιατί δεν απαντά στην επάρκεια της στελέχωσης των σχολείων. Το ουσιαστικό ερώτημα παραμένει: έχει κάθε σχολείο το προσωπικό που χρειάζεται; Οι καταγγελίες και οι κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και γονεϊκών σωματείων εξ αιτίας των χιλιάδων κενών αποδεικνύουν το αντίθετο.

Ιδιαίτερα η αναφορά σε προσλήψεις αναπληρωτών, οι οποίες «θα φτάσουν τις 45.000 έως τον Μάιο», δημιουργεί ερωτήματα:

Τι συμβαίνει μέχρι τότε στις σχολικές τάξεις; Μια καθυστερημένη πρόσληψη μπορεί να επιστρέψει τον χαμένο χρόνο των διδακτικών ωρών και να διασφαλίσει τη συνέχεια της μάθησης;

Ποιες ανάγκες είναι πραγματικά προσωρινές και ποιες επανέρχονται κάθε χρόνο χωρίς μόνιμη λύση; Η μεγάλη εξάρτηση του σχολείου από τον θεσμό της αναπλήρωσης πότε επιτέλους θα λάβει τέλος;

Για όλα αυτά τα ζητήματα, που έχουν προκαλέσει οργή και αγανάκτηση σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, είναι τουλάχιστον υποκριτικό να μιλά με κομπασμό ο εκπρόσωπος της ΝΔ.

Η ΕΛΑΣ έχει αναγάγει σε σημεία αιχμής τα παραπάνω θέματα και οι δεσμεύσεις της είναι:

Μείωση αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα.

Ο αριθμός των μαθητών/τριών ανά τμήμα, μειώνεται σε 20 στην Πρωτοβάθμια και 22 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με περαιτέρω μείωση στη Γ’ Λυκείου. Το μέτρο θα συμβάλει αποτελεσματικά:

στην εφαρμογή μεθόδων που συμβάλλουν στην ενεργό εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία του μαθήματος και στην πρόκληση των ενδιαφερόντων τους,

στην απόδοση περισσότερου ποιοτικού και ποσοτικού χρόνου για κάθε μαθητή/τρια, και

στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και αποδοχής, μέσα από τη συνεργατική μάθηση, με αποτέλεσμα τη μείωση των εντάσεων.

Σχολική Στέγη

Δεσμευόμαστε για την δημιουργία ειδικού Φορέα Σχολικών Υποδομών με αποκλειστική αρμοδιότητα τις ανάγκες συντήρησης για κάθε εκπαιδευτική μονάδα σε κάθε Αυτοδιοικητική Περιφέρεια με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και με διάθεση κατάλληλου τεχνικού προσωπικού για την εποπτεία των σχολικών κτιρίων.

Μόνιμοι διορισμοί 30.000 εκπαιδευτικών.

Οι πάγιες ανάγκες καλύπτονται με σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, μειώνεται η εργασιακή επισφάλεια, καθώς θα ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό αναπληρωτών/τριών που αυτή τη στιγμή αγγίζει το 30%, και ενδυναμώνεται η σταθερότητα και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας».

Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ επισημαίνει: «Για την ΕΛΑΣ οι δεσμεύσεις για την εκπαίδευση περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους.

Επενδύουμε στην εκπαίδευση με το βλέμμα στο μέλλον και στην πρόοδο των παιδιών και της πατρίδας μας».