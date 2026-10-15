Ανακοίνωση του Τομέα Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας της ΕΛΑΣ με αφορμή την ακρίβεια στα τρόφιμα και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Η ΕΛΑΣ παρουσιάζει μια νέα θεματική σειρά τριών σύντομων βίντεο με τίτλο «Τώρα μιλάμε για την ακρίβεια», εστιάζοντας στις αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα, στους μηχανισμούς διαμόρφωσής τους και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Το πρώτο βίντεο αναδεικνύει το πρόβλημα της ακρίβειας στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις του στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το δεύτερο εξηγεί πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή ενός προϊόντος, από την παραγωγή μέχρι το ράφι. Το τρίτο παρουσιάζει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ: μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα είδη πρώτης ανάγκης, ψηφιακό Παρατηρητήριο Τιμών σε όλη την αλυσίδα και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αδικαιολόγητα περιθώρια κέρδους, με ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαπιστώσεις, συμφωνίες κυρίων και ευχολόγια. Αντιμετωπίζεται με πολιτικές αποφάσεις που ελέγχουν την αγορά, περιορίζουν τις αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις και διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω την κοινωνία. Γιατί το πραγματικό μέτρο της οικονομίας είναι το τι μπορεί να αγοράσει μια οικογένεια με το εισόδημά της.

Ποιο είναι το πρόβλημα με την ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το 58% των συμπολιτών μας δηλώνει ότι δύσκολα τα βγάζει πέρα, ενώ το 20% δαπανά άνω του μισού του εισοδήματος σε τρόφιμα και στέγαση.

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Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τρέχει με 5,1%, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη.

Η ακρίβεια, λοιπόν, είναι πραγματική και είναι πολύ πιο έντονη από την υπόλοιπη Ευρώπη και το ερώτημα είναι: γιατί συμβαίνει αυτό ειδικά στην Ελλάδα;

Ποιο είναι το πρόβλημα με την ακρίβεια στην Ελλάδα;

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο ανέβηκε 5,1%, Στη Ευρωζώνη είναι 3,8%.

Η Ελλάδα έχει την 5η υψηλότερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Η ακρίβεια όμως δεν έχει μόνο μία πηγή. Η ενέργεια και οι υπηρεσίες αυξάνονται ταχύτερα στην Ελλάδα από ότι στην Ευρωζώνη και σε ορισμένα βασικά τρόφιμα βλέπουμε επίσης πάρα πολύ μεγάλες διαφορές.

Το μοσχάρι στην Ελλάδα ακριβαίνει με σχεδόν διπλάσιο αριθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση,+13,5% έναντι 6,7%. Το κρέας γενικά με σχεδόν τετραπλάσιο, 8,5% έναντι 2,2% Οι ξηροί καρποί πάνω από εξαπλάσιο, 12,3% έναντι 1,9% Τα νοικοκυριά το νιώθουν.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ, το 58% δηλώνει ότι δύσκολα τα βγάζει πέρα και η ακρίβεια δεν βαραίνει όλους το ίδιο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το χαμηλότερο 20% δηλώνει ότι δαπανά άνω του μισού προϋπολογισμού του σε τρόφιμα και στέγαση. Άρα, όταν μιλάμε για ακρίβεια, δεν μιλάμε απλώς για έναν δείκτη.

Μιλάμε για το τι μένει στο πορτοφόλι στο τέλος του μήνα. Και ναι, υπάρχει κρίση, αλλά η κρίση από μόνη της δεν εξηγεί γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από την Ευρώπη. Ούτε εξηγεί γιατί οι διαφορές σε βασικά τρόφιμα είναι τόσο μεγαλύτερες. Ποιο είναι το ερώτημα λοιπόν; Τι συμβαίνει ειδικά στην αγορά της Ελλάδας;

Δείτε το πρώτο βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=fe3fagQ9V0o}