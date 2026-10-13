Το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο, σημείωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Στον απόηχο του πολιτικού σάλου, που έχει προκαλέσει άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερό, στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Α' Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Χουρδάκης, εξέφρασε τη δική του άποψη περί συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με την Αμαλίας.

Ερωτώμενος σχετικά τόνισε ότι «το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο».

Δήλωσε χαρακτηριστικά πως «είναι προφανές ότι όταν έχουν υπάρξει τέτοιες εκφράσεις, από οποιαδήποτε μεριά και αν προέρχονται, δημιουργούν μια σαφή και εξαιρετική δυσκολία συνεργασιών. Από την άλλη, όλοι και ειδικά εσείς που έχετε και μεγαλύτερη εμπειρία με τα πολιτικά, σίγουρα μεγαλύτερη από μένα, λέτε και λένε ότι στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ και ποτέ μη λες πάντα».

Συμπλήρωσε πως «και αυτό αν θέλετε ισχύει και στη ζωή. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο.

»Θα έπρεπε να ξεκινάει γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία. Το κομμάτι των συνεργασιών θα έπρεπε να ξεκινάει πίσω από προγραμματική συμφωνία» δήλωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=wpQp8yJaojw}