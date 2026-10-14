Πώς σχολίασαν Ρένα Δούρου, Δημήτρης Μάντζος, Γιάννης Δελής, Κωνσταντίνος Χήτας και Αλέξανδρος Καζαμίας την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απασχόλησε την Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης της ελληνοσερβικής Συμφωνίας για την προστασία της πολιτιστικής περιουσίας.

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, τόνισε πως η κυβέρνηση είναι «βαρύτατα εκτεθειμένη, γιατί η κ. Γκιλφόιλ αποπέμφθηκε, όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε για τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές, σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας, δηλώσεις της, αλλά γιατί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες, από αμερικανικά και όχι ελληνικά ΜΜΕ, για χρηματισμό της».

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, είπε ότι η κ. Γκιλφόιλ «δούλεψε για τον κάθετο διάδρομο» ο οποίος «δυναμώνει γεωπολιτικά τη χώρα μας». Τόνισε, δε, ότι «οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ δεν εξαρτώνται ούτε από τους πρέσβεις, ούτε από τους υπουργούς Εξωτερικών.

Είμαστε μία χώρα η οποία έχει αδιατάρακτες και πολύ σημαντικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε και ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών (σ.σ. Μάρκο Ρούμπιο), είναι πιο ισχυρές παρά ποτέ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επισήμανε ότι η εξέλιξη με την «αποπομπή» της κ. Γκιλφόιλ γεννά σοβαρά ερωτήματα γύρω από ζητήματα, που αφορούν τόσο «στο ρόλο της πρεσβείας και τις απειλές παρέμβασης στην εσωτερική πολιτική ζωή και τη δημοκρατική λειτουργία της Ελλάδας, όσο και στη συναλλακτική διπλωματία που ακολουθήθηκε, ιδίως στο ενεργειακό πεδίο. Και η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει, αν ζήτησε ποτέ οποιασδήποτε εξηγήσεις από την πρέσβειρα, καθώς και, πώς πρόκειται να σταθεί απέναντι στις εξελίξεις» πρόσθεσε ο κ. Μάντζος.

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Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής είπε ότι «το άδειασμα, και η - σε απευθείας μετάδοση - αποπομπή της κ. Γκιλφόιλ φαίνεται να σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης, γύρω από τα παχυλότατα συμβόλαια των ενεργειακών ομίλων, ενώ «εκθέτει» ανεπανόρθωτα, πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία άρχισε να της πλέκει το εγκώμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της, και πολύ περισσότερο και μετά, αποκρύπτοντας συστηματικά το ρόλο της και τις παρεμβάσεις της ακόμα και όταν αυτές γινόταν βούκινο. Υπουργοί την εκθείαζαν και όλοι σκοτώνονταν, ως και πρώην πρωθυπουργοί, για μια φωτογραφία μαζί της», συμπλήρωσε ο κ. Δελής.

«Εσείς που στριμώχνοσταν για μια φωτογραφία, τώρα ησυχία», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας: «Μια επίσημη αντίδραση από την κυβέρνηση δεν έχει υπάρξει ακόμα [. . .] Και υπάρχουν και κάποιοι πολιτικά ανόητοι, οι οποίοι χαίρονται κιόλας, που έφυγε η Γκιλφόιλ, γιατί έχουν κοντή σκέψη. [. . .] Καλώς ή κακώς, η συγκεκριμένη πρέσβης, μέχρι πρότινος, δούλεψε για τον κάθετο διάδρομο που δίνει γεωπολιτική αξία στην Ελλάδα», είπε ο κ. Χήτας.

Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε ότι η κυβέρνηση «προστάτεψε» την κ. Γκιλφόιλ απέναντι στα ρεπορτάζ της WSJ, ότι συνεχίζει να την παινεύει για το ρόλο της στον «κάθετο διάδρομο» ενώ επέκρινε όσους έτρεξαν να φωτογραφηθούν μαζί της, μεταξύ αυτών και τον Αλέξη Τσίπρα, «ενώ ήταν γνωστό πώς δρούσε στη χώρα, [. . .] ότι εκβίαζε».