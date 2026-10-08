Όσον αφορά τις κυβερνητικές διαρροές σχετικά με τα F-16, από την ΕΛΑΣ κάνουν λόγο για «μικροπρεπή δήλωση, που περιφρονεί την θεσμική συνέχεια του κράτους, και δεν μπαίνει ούτε στον κόπο να διαβάσει τα στοιχεία».

Απάντηση για το ζήτημα της συμπαραγωγής της Τουρκίας στα F35 μέχρι το 2019 αλλά και στο θέμα των F16 δίνουν πηγές της ΕΛΑΣ.

«Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρινάκη,ο οποίος - άθελα του είμαστε βέβαιοι - είπε την αλήθεια:Η συμπαραγωγή της Τουρκίας στα F-35 όντως τερματίστηκε το 2019, μετά την κινητοποίηση των ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, σε συντονισμό με την κυβέρνηση Τσίπρα, σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την ελληνική Ομογένεια το 2017, όταν η Τουρκία αγόρασε τους S-400» σημειώνουν πηγές της Αμαλίας μεταξύ άλλων.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως «η κυβέρνηση σίγουρα ξέρει να διαστρεβλώνει αλλά όχι να διαβάζει» και παραθέτουν τις αμερικανικές νομοθετικές διατάξεις που θεσμοθέτησαν το εμπάργκο από το 2017 που αγοράστηκαν οι S400:

-Ο νόμος περί Αμυντικών Δαπανών του 2019 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2018 και έθετε εμπάργκο τριών μηνών στην πώληση των F35.

-Το East Med Act, γνωστό και ως νομοσχέδιο Rubio – Menendez το οποίο κατατέθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο τον Απρίλιο του 2019 και αποτελεί αμερικανικό νόμο από τον Ιούλιο του 2019 ζητάει να συμπεριληφθεί η Τουρκία στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA, καθώς και να μην πωληθούν τα F-35 στην Τουρκία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Την ίδια ημέρα που ψηφίστηκε το East Med Act, το State Department σε ανακοίνωση του τόνισε ότι «η απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400 καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της εμπλοκής της με τα F-35. Τα F-35 δεν μπορούν να συνυπάρχουν με μια ρωσική πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών».

-Επίσης τον Ιούνιο του 2019 διακόπηκε και η εκπαίδευση των Τούρκων πιλότων στα F-35.

Πηγές της ΕΛΑΣ τονίζουν ακόμα πως «όσον αφορά τις κυβερνητικές διαρροές σχετικά με τα F-16, από την ΕΛΑΣ κάνουν λόγο για «μικροπρεπή δήλωση, που περιφρονεί την θεσμική συνέχεια του κράτους, και δεν μπαίνει ούτε στον κόπο να διαβάσει τα στοιχεία», αναφέροντας τα κάτωθι:

-Το 2017, κατά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσιγκτον συμφωνήθηκε ο εκσυγχρονισμός των F-16 σε Viper σε πολιτικό επίπεδο.

-Το 2018, υπογράφηκε και η σχετική συμφωνία.

«Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο», αναφέρουν πηγές της ΕΛ.Α.Σ., «είναι ότι η κυβερνητική αυτή διαρροή αδειάζει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στις 24.1.2023 στην τελετή παράδοσης των έργων SSI και αεροσκάφους F-16 Viper στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα δήλωνε:

«Θέλω να τονίσω για λόγους ιστορικής συνέπειας ότι η σύμβαση αναβάθμισης των F-16 σε Viper υπεγράφη με την προηγούμενη κυβέρνηση το 2018».

ΕΛΑΣ: «Πατριδοκάπηλες επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα από την κυβέρνηση για να καλυφθούν οι αποτυχίες της επίσκεψης Ρούμπιο»

Νωρίτερα η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, με αφορμή τις δηλώσεις για την εθνική άμυνα και τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και την κριτική που ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβερνητική πολιτική.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχωρά για ακόμη μία φορά, όπως αναφέρει, σε ανακριβείς τοποθετήσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης προκειμένου να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά και την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίοδο 2015-2019 και στον ισχυρισμό ότι τότε η Τουρκία συμμετείχε σε κορυφαία εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν σε δυσμενέστερη θέση. Η παράταξη υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της περιόδου και επικαλείται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την απόφαση για την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 σε Viper, η οποία, όπως αναφέρει, συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2017, καθώς και την αποστολή του πρώτου Letter of Request για τα F-35 την ίδια χρονιά.

Από την πλευρά της, η Αμαλίας στρέφει τα πυρά της και στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι επί των ημερών της Τουρκία έχει προχωρήσει σε σημαντικές εξοπλιστικές συμφωνίες με χώρες που είναι σύμμαχοι της Ελλάδας. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην απόκτηση F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις συμφωνίες της Άγκυρας με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, καθώς και στον Οδικό Χάρτη Αμυντικής Συνεργασίας που υπέγραψε η Τουρκία με τη Γαλλία.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ επικαλείται τη συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την ίδια, στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται οι ελληνικοί Patriot. Με αυτό το επιχείρημα, η παράταξη θέτει το ερώτημα για το πότε η κυβέρνηση θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για όσα χαρακτηρίζει «εθνικές ήττες».

Για τα F-35 και την Τουρκία

Στο δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσης, η ΕΛΑΣ σχολιάζει τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το ζήτημα των F-35 και τον κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί, όπως αναφέρει, «πατριδοκάπηλες» επιθέσεις σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού κάθε φορά που εκείνος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα γύρω από την πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Ειδικότερα, αναφέρει ότι κατά την περίοδο 2018-2019 υπήρξε πάγωμα της διαδικασίας πώλησης των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία, επικαλούμενη σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων και το East Med Act. Παράλληλα, σημειώνει ότι τον Ιούλιο του 2019 το αμερικανικό State Department ανακοίνωσε τη διακοπή της πώλησης των F-35 στην Τουρκία.

Η ΕΛΑΣ στρέφεται στη συνέχεια στην τρέχουσα κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις παραχωρήσεις που -κατά την ίδια- έχει κάνει η κυβέρνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η παραχώρηση πρόσβασης σε έξι βάσεις και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα επιδιώξει την επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στάση της αμερικανικής πλευράς προκαλεί αμηχανία στην κυβέρνηση, καθώς, η στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου» των ΗΠΑ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η παράταξη αναφέρεται ειδικότερα στη στάση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του κράτησε ουδέτερη στάση στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει καλώντας την κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση ουσιαστικής αμερικανικής στήριξης σε ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα για τα ελληνικά συμφέροντα. Μεταξύ αυτών αναφέρει την πόντιση του καλωδίου, τα θαλάσσια πάρκα, το Κυπριακό και τον ελληνοτουρκικό διάλογο.

Παράλληλα, ζητά να σταματήσουν, όπως αναφέρει, οι επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Συμπαράταξης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει βάρος στην ουσία των ελληνοαμερικανικών και ελληνοτουρκικών σχέσεων και στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για τα εθνικά ζητήματα.

Απάντηση κυβερνητικών πηγών

«Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει πλέον κανόνας για τον κ. Τσίπρα και το κόμμα του, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα F-16 και τα F-35.

Ο κ. Τσίπρας» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές «αντί να μιλά για «εθνική ήττα» υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης F-35, ας διαβάσει τουλάχιστον τη σημερινή συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην «Καθημερινή», ο οποίος σε σχετική ερώτηση ανέφερε ρητώς ότι «υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπάρχει επίσης μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους. Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί» προσθέτοντας ότι αυτό «απέχει πολλά χρόνια από το σήμερα».

Δεν γίνεται ένας πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για τη γείτονα χώρα από ό,τι, όχι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αλλά ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο» και συνεχίζουν:

«Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι το 2019 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στο αμερικανικό πρόγραμμα των F-35 και τώρα παραμένει εκτός, ενώ η Ελλάδα το 2022 παρήγγειλε τα F-35, η απόκτησή τους εγκρίθηκε από την Βουλή το 2024 και τα πρώτα υπερσύγχρονα μαχητικά αναμένεται να παραληφθούν το 2029.

Σε ό,τι αφορά τα F-16 με νόμο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οριστικοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό των μαχητικών μας αεροσκαφών. Θέματα άμυνας και ασφάλειας δεν προσφέρονται για φτηνή αντιπολίτευση, όπως συστηματικά κάνει ο κ. Τσίπρας».