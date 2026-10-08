«Οι διαπιστώσεις του Αντώνη Σαμαρά έχουν συγκινήσει αρκετό κόσμο που δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί», είπε ο Νίκος Τσίουτσιας.

«Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό ζήτημα», τόνισε ο Νίκος Τσιούτσιας για το αν ο μοναδικός στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να «ρίξει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού μίλησε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, εξηγώντας τα περί παρακμής που είπε ο Αντώνης Σαμαράς σε πρόσφατη δήλωσή του και δήλωσε πως υπάρχει πίεση για ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών.

«Τα επιδόματα έχουν γίνει δόγμα της κυβέρνησης»

«Ο κ. Σαμαράς συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ αφού δύο φορές προηγουμένως δεν κατάφερε να πάρει την αυτοδυναμία. Δεν γινόταν αλλιώς. Αυτό δεν ήταν πρωτοβουλία του κ. Σαμαρά. Το σεβάστηκε. Όταν μιλούσε για ιδεολογική μετάλλαξη δεν μιλούσε για αριθμό στελεχών. Μίλησε για ιδεολογική προσέγγιση, δεν γίνεται να μην ασχολείται η παράταξη για τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Ο Μητσοτάκης ασκούσε κριτική για τα επιδόματα Τσίπρα και πλέον αυτό έχει γίνει δόγμα. Λένε ότι είναι η καλύτερη οικονομική περίοδος. Μετάλλαξη ιδεολογική είναι ότι όταν κάποια στελέχη λένε πόσο καλό είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών», δήλωσε ο Νίκος Τσιούτσιας, εξηγώντας για τα περί «ιδεολογικής μετάλλαξης» που είπε ο πρώην πρωθυπουργός

«Από το πρωί μέχρι το βράδυ τα στελέχη της ΝΔ ασχολούνται με τον Σαμαρά»

«Οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν χάσουν τη δεδηλωμένη. Αντί να αποπεμφθεί, τότε, ο Γεραπετρίτης διαγράφηκε ο Σαμαράς. Δύο φορές υποχωρήσαμε στην Κάσο. Όλα εκκινούν από μια προειλημμένη απόφαση. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό ζήτημα. Ο κ. Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα. Ο ίδιος θα επιλέξει το πότε. Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη υποτίθεται ότι δεν ενδιαφέρεται για το κόμμα Σαμαρά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αναφέρονται σε αυτό», δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να δει διαφορετικά την παράταξη σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην προεδρία της ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απάντησε: «Αυτό είναι ένα extreme σενάριο. Δεν θέλω να μπω».

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«Υπάρχουν σημάδια παρακμής της χώρας»

«Είναι ψέμα ότι η Παιδεία έχει υποχωρήσει; Το δείχνουν τα αποτελέσματα της Pisa. Είναι ψέμα ότι ερημώνονται δρόμοι, η επαρχία; Είναι ψέμα ότι η περιφέρεια είναι εγκαταλελειμμένη; Ότι δεν υπάρχουν καφενεία πια εκεί; Ότι υπάρχει ανηθικότητα; Είναι ψέμα η βία; Το Δημογραφικό. Δεν είπε ότι όλα αυτά είναι με ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι σημάδια παρακμής της χώρας. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Μόνο επικοινωνία. Υπάρχουν προβλήματα στην Κυψέλη. Ο ένας υπουργός λέει «δεν υπάρχει πρόβλημα», ο άλλος ότι «δεν θα ζούσε εκεί». Είναι χώρα αυτή;», συνέχισε.

«Οι διαπιστώσεις Σαμαρά έχουν συγκινήσει αρκετό κόσμο»

Για το ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του Αντώνη Σαμαρά και για το αν υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, τόνισε: «Ο πολιτικός λόγος του κ. Σαμαρά είναι επιδραστικός. Οι διαπιστώσεις του έχουν συγκινήσει αρκετό κόσμο που δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί. Κάθε ομιλία πρώην πρωθυπουργού έχει εθνική διάσταση. Υπάρχει ένα πατριωτικό τόξο. Έχει τεράστιο ακροατήριο. Πιέζει ο κόσμος για ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών. Ο ελληνικός λαός έχει στρέψει την πλάτη του στο πολιτικό σύστημα, αυτό δείχνουν οι έρευνες», κατέληξε.