Η απουσία όλων των πρώην Προέδρων από τα 52α γενέθλια της Ν.Δ. σήμανε συναγερμό στο Μαξίμου- Το «θολό» ραντεβού με Μεϊμαράκη- Η νέα παρέμβαση Καραμανλή.

Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα... Η απουσία όλων των πρώην Προέδρων από τα 52α γενέθλια της Ν.Δ. σήμανε συναγερμό στο Μαξίμου. Διότι το μήνυμα που κινδυνεύει να περάσει στη βάση του κόμματος είναι ότι το βάρος του προεκλογικού αγώνα πέφτει μόνο πάνω στις πλάτες του Κ. Μητσοτάκη. Με την παλιά ηγετική φρουρά της Ν.Δ. στην καλύτερη περίπτωση να κάνει «λευκή απεργία». Και στην χειρότερη να ετοιμάζεται για τον πιο αιματηρό εμφύλιο στην ιστορία της παράταξης.

Το παιχνίδι του «μουτζούρη»

Και επειδή στην πολιτική πολλά λέγονται αλλά δεν γίνονται -και το ανάποδο- όλες οι πλευρές παίρνουν θέση μάχης με έναν στόχο: Να μην πάρουν πάνω τους τον «μουτζούρη». Διότι ένα μεγάλο κομμάτι της νίκης ή της ήττας κάθε πλευράς θα παιχτεί στις εντυπώσεις. Σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τον εμφύλιο στη Ν.Δ. που μόλις αρχίζει.

Το Μαξίμου ρίχνει ..δίχτυα

Και μέσα σε αυτό το θολό «γαλάζιο» τοπίο η κυβέρνηση αρχίζει να ρίχνει δίχτυα για να διερευνήσει βαθύτερες προθέσεις. Και κάπως έτσι γράφηκε ότι την Παρασκευή αναμένεται ραντεβού Κ. Μητσοτάκη- Β. Μειμαράκη στο Μαξίμου.

Προφανώς, σε μία προσπάθεια να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις από την απουσία του πρώην Προέδρου της Ν.Δ. από την κομματική φιέστα στο Γκάζι. Και να φανεί ότι η απουσία του νυν ευρωβουλευτή συνδεόταν αποκλειστικά και μόνο με τα βουλευτικά καθήκοντα του στο Στρασβούργο.

Το «θολό» ραντεβού Μητσοτάκη- Μειμαράκη

Το περίεργο στην υπόθεση είναι ότι και οι δύο πλευρές εμφανίζονται αμφίσημες ως προς το συγκεκριμένο ραντεβού.

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Το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιβεβαιώνει 100% την συνάντηση χωρίς, ωστόσο, και να την διαψεύδει. Ενώ την ίδια ώρα από την πλευρά του Β. Μειμαράκη εκπέμπεται το μήνυμα ότι ουδέποτε κλείστηκε το συγκεκριμένο ραντεβού.

Με τις πληροφορίες να επιμένουν ότι ο Β. Μειμαράκης θα επιστρέψει στην Αθήνα από το Στρασβούργο στα τέλη του μήνα. Όπερ μεθερμηνευόμενο την Παρασκευή ούτως ή άλλως δεν θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Φυσικά είναι απορίας άξιο πως μπλέχτηκαν οι «γραμμές» Αθήνας- Στρασβούργου δεδομένου ότι ο Κ. Μητσοτάκης μιλάει συχνά πυκνά με τον ευρωβουλευτή της Ν.Δ. και αντιπρόεδρο του ΕΛΚ Β. Μειμαράκη.

Τα ραντάρ του Μαξίμου πιάνουν έντονη κινητικότητα Σαμαρά

Ταυτόχρονα στο Μαξίμου παρατηρούν και μία έντονη κινητικότητα εκ μέρους του Αντώνη Σαμαρά. Μέσα σε τέσσερις ημέρες έχει «χτυπήσει» την κυβέρνηση τρεις φορές. Μία με τα οστά του Σαμουήλ. Μία φορά με το βιντεάκι Σαμαρά- Τσιούτσια με σαφείς υπαινιγμούς ότι η Ν.Δ. έχει μετατραπεί σε «Ποτάμι» που δεν θα προλάβει να «μπαζωθεί». Και τρίτη φορά στην εκδήλωση του «Βήματος» από το βήμα της οποίας ο Αντώνης Σαμαράς σχεδόν προανήγγειλε το νέο κόμμα για να αντιστρέψει την «παρακμή» της κυβέρνησης.

Η παγίδα της ..μη απάντησης

Με την κυβέρνηση να αποφεύγει να δίνει αξία στον Αντώνη Σαμαρά αλλά να μην το καταφέρνει πάντα. Διότι ναι μεν το Μαξίμου έχει αποφασίσει να μην σχολιάζει τις επιθέσεις Σαμαρά με το επιχείρημα ότι δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το κόμμα αλλά στην πράξη αναγκάζεται να το πράξει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάθε μέρα βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τις δηλώσεις Σαμαρά. Ερωτήσεις που δεν μπορεί να αφήνει πάντα αναπάντητες. Όπως έκανε και χθες σχολιάζοντας τα περί «παρακμής».

«Δεν νομίζω ότι είναι παρακμή μία χώρα που από εκεί που ήταν ουραγός σε όλα στην Ευρώπη, στην πιο δύσκολη περίοδο ακρίβειας να έχει δημιουργήσει με την ανάπτυξη της οικονομίας 600.000 δουλειές» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.

Επανεμφάνιση Κ. Καραμανλή με αιχμές

Και μέσα στο γενικότερο κλίμα εσωκομματικής πολεμικής έκανε την εμφάνιση του και ο Κ. Καραμανλής. Ο οποίος μιλώντας σε εκδήλωση Κινεζικού πανεπιστημίου στην Αθήνα αναφέρθηκε στην πολιτική σύγκλισης Ελλάδας- Κίνας όταν ήταν πρωθυπουργός αφήνοντας σαφείς αιχμές για την σημερινή κυβερνητική πολιτική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος» είπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόσθεσε «Η Ελλάδα είναι αναμφίβολα ευθυγραμμισμένη με τη Δύση, ωστόσο η ίδια η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού ή ακόμη και διχασμού. Παράλληλα, Ελλάδα και Κίνα μοιράζονται κοινές ανησυχίες αλλά και κοινά συμφέροντα».