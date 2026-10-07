Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «σταγόνες στον ωκεανό» και ζητά πλαφόν στα καύσιμα, αποζημιώσεις και κατάργηση των προστίμων και των ελέγχων που χαρακτηρίζει εξοντωτικούς.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες της σχετικά με τα αιτήματα των επαγγελματιών αλιέων ασκεί με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Το ΚΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι δυναμικές κινητοποιήσεις των αλιέων ανάγκασαν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε εξαγγελίες προκειμένου να εκτονωθούν οι αντιδράσεις, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα «σταγόνες στον ωκεανό».

«Ωμή κοροϊδία» η επιδότηση για το αλιευτικό πετρέλαιο

Ιδιαίτερα επικριτικό εμφανίζεται το ΚΚΕ απέναντι στα μέτρα για το αλιευτικό πετρέλαιο. Όπως αναφέρει, η ενίσχυση των 0,24 και 0,32 ευρώ ανά λίτρο, η οποία μάλιστα αφορά περιορισμένο χρονικό διάστημα, δεν αποτελεί ουσιαστική λύση για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τα μέτρα «καθαρό εμπαιγμό», υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μετά την εφαρμογή τους το κόστος των καυσίμων παραμένει υπερδιπλάσιο σε σχέση με την περίοδο πριν από την «ιμπεριαλιστική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν».

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ικανοποιεί το αίτημα των αλιέων για ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής.

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Για τα 95 εκατ. ευρώ στη βιομηχανία

Στο στόχαστρο της ανακοίνωσης μπαίνει και η πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Το ΚΚΕ αντιπαραβάλλει την επίκληση «εξάντλησης των δημοσιονομικών περιθωρίων» απέναντι στους αλιείς, τους αγρότες και τα λαϊκά νοικοκυριά με την απόφαση, όπως αναφέρει, να διατεθούν 95 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος των μεγάλων βιομηχανιών.

Σύμφωνα με τον Περισσό, η συγκεκριμένη επιλογή αποδεικνύει «ποιον υπηρετεί πιστά» η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους, το βιομηχανικό και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, την ώρα που τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος στην ενέργεια και στα καύσιμα.

Αίτημα για πλαφόν στα καύσιμα

Το ΚΚΕ ζητά την άμεση επιβολή ανώτατης τιμής στα καύσιμα και την ενέργεια για τις λαϊκές ανάγκες, τους αλιείς και τους αγρότες.

Παράλληλα, ζητά την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων των επαγγελματιών αλιέων, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, αλλά και την κατάργηση των ελέγχων και των προστίμων που χαρακτηρίζει «εξοντωτικά».

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι ο αγώνας των αλιέων και των αγροτών, όπως και ευρύτερα η κινητοποίηση του λαού, σε συνδυασμό με τη «συμπόρευση με το ΚΚΕ», αποτελεί τον δρόμο για την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση και την προώθηση λύσεων που, όπως αναφέρει, θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες.