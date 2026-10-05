Σχόλιο του ΚΚΕ για τις δηλώσεις Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Ναουσέντα.

Συνιστά πρόκληση να μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για «στήριξη της κοινωνίας», σχολιάζει το ΚΚΕ, τονίζοντας ότι ο λαός έχει πληρώσει πολύ ακριβά «την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και των κερδών.

«Κανένα “στοχευμένο και προσωρινό μέτρο” δεν πρόκειται να αποτελέσει “ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια”, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν, δηλαδή τα κέρδη των ομίλων, το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ και βέβαια οι πολεμικοί και ενεργειακοί ανταγωνισμοί, στους οποίους η χώρα μας δεν είναι παρατηρητής, αλλά εμπλέκεται ενεργά, με ευθύνη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού», επισημαίνει ο Περισσός, σχολιάζοντας τα λεγόμενα του πρωθυπουργού στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Γι’ αυτό και συνιστά πρόκληση να μιλά ο κ. Μητσοτάκης για “στήριξη της κοινωνίας” και την ίδια στιγμή να εμφανίζεται ως σημαιοφόρος της κλιμάκωσης όλων των παραπάνω αιτιών, προτείνοντας τη δημιουργία νέων μηχανισμών πολεμικής εμπλοκής σε επίπεδο ΕΕ, καλώντας σε νέες κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, επιχαίροντας για το γεγονός ότι η Ελλάδα δαπανά το 3% του ΑΕΠ σε πολεμικούς ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς προωθώντας ταυτόχρονα τις κάθε είδους πολεμικές μπίζνες των μονοπωλίων», συμπληρώνει το ΚΚΕ.

Ο λαός έχει ήδη πληρώσει πολύ ακριβά την «πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και των κερδών», υπογραμμίζει, συμπληρώνοντας ότι για αυτό αποτελεί απάντηση η μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη, κατά της επίσκεψης του «“γερακιού” του πολέμου», όπως αποκαλεί τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.