Οι διαδηλωτές έστειλαν το μήνυμα έξω από την αμερικανική Πρεσβεία, παρά τις απαγορεύσεις και την προκλητική στάση της αστυνομίας, σχολίασε το ΚΚΕ.

Ανακοίνωση για τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, κατά της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο εξέδωσε το ΚΚΕ.

Με την ανακοίνωσή του το ΚΚΕ, «χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή λαού και νεολαίας στο συλλαλητήριο σωματείων και φορέων ενάντια στην άφιξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Ρούμπιο, στην Ελλάδα».

Συμπληρώνει πως «το γεγονός ότι το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε με μαζική συμμετοχή και οι διαδηλωτές έστειλαν το μήνυμα έξω από την αμερικανική Πρεσβεία, παρά τις απαγορεύσεις και την προκλητική στάση της αστυνομίας, στέλνει μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην περιοχή, που προωθείται και από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ και που τους πληρώνει ήδη ο λαός με μεγάλο κόστος».

Οι συναντήσεις του Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, την Τετάρτη (7 Οκτωβρίου) στις 9:00 π.μ., και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στις 9:30 π.μ. Στις 10:00 π.μ., οι δύο υπουργοί θα εγκαινιάσουν τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, στις 11:00 αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της. Θα ακολουθήσει στις 12:00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του του Στρατηγικού Διαλόγου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18:00, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ενώ στις 7:00 μ.μ. ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.