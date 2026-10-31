Η φυτική ίνα που βοηθά στη δυσκοιλιότητα. Τα οφέλη για χοληστερόλη και σάκχαρο.

Μια φυσική πηγή φυτικών ινών, γνωστή εδώ και χρόνια για τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, συγκεντρώνει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των πιθανών οφελών της για την υγεία.

Πρόκειται για το ψύλλιο (psyllium husk), το οποίο μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στη λειτουργία του εντέρου, αλλά και στη ρύθμιση της χοληστερόλης και του σακχάρου στο αίμα.

Το ψύλλιο προέρχεται από τους φλοιούς των σπόρων του φυτού Plantago ovata και χρησιμοποιείται ευρέως ως συμπλήρωμα διατροφής, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε διαλυτές φυτικές ίνες.

Πώς βοηθά στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ψυλλίου είναι η ικανότητά του να απορροφά νερό και να σχηματίζει μια παχύρρευστη ουσία στο πεπτικό σύστημα.

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνει τον όγκο των κοπράνων, διευκολύνοντας την κινητικότητα του εντέρου και συμβάλλοντας στην πιο ομαλή αφόδευση.

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Σε αντίθεση με ορισμένα διεγερτικά υπακτικά, δρα κυρίως μέσω της συγκράτησης νερού, χωρίς να προκαλεί άμεσα συσπάσεις του εντέρου.

Ωστόσο, η επαρκής κατανάλωση υγρών είναι απαραίτητη για την ασφαλή χρήση του.

Η επίδραση στη χοληστερόλη

Ένα ακόμη όφελος του ψυλλίου αφορά την LDL, τη λεγόμενη «κακή» χοληστερόλη.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν να δεσμεύουν χολικά οξέα στο έντερο, ενισχύοντας την αποβολή τους από τον οργανισμό.

Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων LDL όταν το ψύλλιο καταναλώνεται συστηματικά, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Δεν αντικαθιστά, ωστόσο, τη φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως έχει συστήσει ο γιατρός.

Μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου;

Το ψύλλιο ενδέχεται επίσης να συμβάλει στον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο.

Επειδή σχηματίζει ένα είδος γέλης στο πεπτικό σύστημα, μπορεί να επιβραδύνει την απορρόφηση των υδατανθράκων, περιορίζοντας τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου μετά το φαγητό.

Το πιθανό όφελος αφορά ιδιαίτερα άτομα με διαταραχές στη ρύθμιση της γλυκόζης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το συμπλήρωμα αποτελεί θεραπεία για τον διαβήτη.

Κορεσμός και υγεία του εντέρου

Οι φυτικές ίνες του ψυλλίου μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα πληρότητας, γεγονός που ενδέχεται να βοηθήσει στον έλεγχο της όρεξης.

Παράλληλα, συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να βοηθήσουν και στη βελτίωση της σύστασης των κοπράνων όταν υπάρχει διάρροια.

Τι πρέπει να προσέχουμε

Η λήψη ψυλλίου πρέπει να συνοδεύεται από αρκετό νερό, καθώς η ανεπαρκής πρόσληψη υγρών μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή ακόμη και απόφραξη.

Επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση ορισμένων φαρμάκων, επομένως χρειάζεται κατάλληλη χρονική απόσταση από τη λήψη τους.

Άτομα με δυσκολία στην κατάποση ή ιστορικό εντερικής απόφραξης πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση του χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Πηγή ndtv.com