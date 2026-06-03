Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα επιλέξει να μην πάει κόντρα στην επιλογή του κόσμου του κόμματος και θα στείλει μήνυμα στήριξης του Αλέξη Τσίπρα- Τι θα πράξουν οι βουλευτές που αποχώρησαν από την ΝέΑΡ.

Απέναντι σε όσους και όσες θέλουν να στρέψουν τον ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται πως ετοιμάζεται να σταθεί ο Σωκράτης Φάμελλος, στην επερχόμενη κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Ιουνίου.

Ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου φαίνεται πως αφουγκράζεται τα μηνύματα που στέλνει η βάση του κόμματος, η οποία στη συντριπτική της πλειοψηφία προσβλέπει για το αύριο της παράταξης στο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Πάντως, μια τέτοια επιλογή θα σημαίνει πως είναι έτοιμος για «πόλεμο» με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, που ζητούν την προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ για αυτόνομη εκλογική κάθοδο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συνεργασία με την ΕΛΑΣ.

Ο κύβος ερρίφθη, στήριξη σε Τσίπρα

Εδώ και αρκετές ημέρες, ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται αντιμέτωπος με σκληρά διλήμματα. Από τη μία έχει να αντιμετωπίσει την ομάδα των «σκληρών», η οποία εκφράστηκε με την επίθεση που δέχθηκε διαδικτυακά από τον Παύλο Πολάκη - γεγονός που οδήγησε στη διαγραφή του χανιώτη βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ- αλλά και με τις συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου.

Από την άλλη, υπάρχει η αντικειμενική πραγματικότητα, δηλαδή η εκδηλωμένη πρόθεση της οργανωμένης βάσης και των ψηφοφόρων του κόμματος να στηρίξουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς, την ίδια πρόθεση έχει και η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να λάβει δύσκολες αποφάσεις.

Τις τελευταίες ημέρες κρατούσε κλειστά τα «χαρτιά» του. Οι πληροφορίες, όμως, όλες συγκλίνουν στο ότι στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα επιλέξει να μην πάει κόντρα στην επιλογή του κόσμου του κόμματος και θα στείλει μήνυμα στήριξης του Αλέξη Τσίπρα. Σε απλά ελληνικά, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που βγαίνουν με το «σταγονόμετρο» από την Κουμουνδούρου, τότε ο κ.Φάμελλος θα εισηγηθεί να παραμείνει εν ζωή ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να κατεβάσει αντιπαραθετικό προς τον κ.Τσίπρα, ψηφοδέλτιο.

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Δεν πάνε Αμαλίας οι ανεξάρτητοι της ΝΕΑΡ

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην Κουμουνδούρου, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στον Αλέξη Τσίπρα, η ανεξαρτητοποίηση των επτά βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ξεκίνησε μια παραφιλολογία ότι ετοιμάζουν «βαλίτσες» για την ΕΛΑΣ. Όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ούτε φυσικά για την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία που παραιτήθηκε από την έδρα της.

Οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτίου, είχαν μια στρατηγική διαφωνία μέσα στο κόμμα τους, εδώ και σχεδόν έναν χρόνο. Δηλαδή, σε χρονικό σημείο που δεν υπήρχε στον ορίζοντα η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και το θέμα των συνεργασιών αφορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

Ήταν ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να έχει διευθετηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Και μάλιστα, άργησε. Αυτό που υπάρχει ως γενική αίσθηση είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν αλλάζει τον σχεδιασμό του. Για κανένα πρόσωπο και κανέναν λόγο. Θα πορευτεί το επόμενο διάστημα με την ομάδα που έχει ήδη επιλέξει και με τα νέα πρόσωπα που έχει φέρει στο προσκήνιο.

Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι κλείνει την «πόρτα» στους πρώην συντρόφους τους – με εξαίρεση συγκεκριμένα πρόσωπα από τα δύο κύρια «στρατόπεδα» του παλιού, ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Η όποια συζήτηση για την ένταξη τους στην ΕΛΑΣ γίνει, θα είναι σε δεύτερο χρόνο. Και πάντα με τις προϋποθέσεις που ο ίδιος έχει θέσει.

Επομένως, δεν θα ήταν δόκιμο να προχωρήσουν σε μια αντίστοιχη ενέργεια και να ανεξαρτητοποιηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα τους προσφέρει «χαρτάκι» προτεραιότητας, σε καμία προσπάθεια. Αντίθετα, μπορεί να εκληφθεί ως κίνηση η οποία δεν βοηθάει τον σκοπό του νέου κόμματος και να γυρίσει «μπούμερανγκ».

Ιδιαίτερα από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν σκοπεύει να βρεθεί απέναντι από τον πρώην πρωθυπουργό και φυσικό ηγέτη ολόκληρης της παράταξης, με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.