«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις συλλογικές του αποφάσεις και τις υλοποιεί», ανέφερε o Νίκος Παππάς, μιλώντας στους Γιώργο Γρηγοριάδη και Ντόρα Κουτροκόη στο Action24 και υπενθυμίζοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος προβλέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών για μια εκλογική προοδευτική συμμαχία.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν ήδη επαφές και πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Σωκράτη Φάμελλου με τον Νίκο Κοτζιά και κοινές εκδηλώσεις με προσωπικότητες και κινήσεις, ενώ «έρχεται η ώρα που ο Σωκράτης Φάμελλος θα μιλήσει, στο πλαίσιο των αποφάσεών μας, και με τη Λούκα Κατσέλη και με τον Πέτρο Κόκκαλη και, βεβαίως, και με τον Αλέξη Τσίπρα και άλλες πολιτικές κινήσεις ή ομάδες που δύνανται να συμπτύξουν ένα εκλογικό μέτωπο». Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Έχουμε μια συλλογική απόφαση. Οφείλουμε να επιταχύνουμε στην εφαρμογή της. Να γίνουν τα τηλεφωνήματα και οι συναντήσεις. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αρνηθεί, ο καθένας θα κριθεί».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν συμμερίζεται τις απόψεις του Γ. Βασιλειάδη περί «αυτοδιάλυσης και αναστολής των κομμάτων», απόψεις που ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε «ανιστόρητες», τόνισε: «Εφόσον αυτές οι απόψεις δεν προκρίνονται, μένει το ερώτημα: Τι θα κάνουν οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις; Θα πάνε κατά μόνας ή θα συνεργαστούν; Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να συνεργαστούν». Για να συμπληρώσει: «Υπάρχουν εξελίξεις, δηλώσεις, δημόσιες τοποθετήσεις. Θα πρέπει κι εμείς να επισπεύσουμε. Δηλαδή, πρέπει άμεσα να γίνουν συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να αναβαθμιστεί η λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου, να πάρουμε πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και να επισπεύσουμε ως προς την εφαρμογή της συλλογικής μας απόφασης, η οποία έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς».

Σχολιάζοντας πρόσφατες απόψεις περί «απαξιωμένης Βουλής», είπε: «Το να ακούω ότι η Βουλή είναι απαξιωμένη γενικά, δεν ταιριάζει στην ιστορία και την πορεία μας», υπενθυμίζοντας ότι υπήρξαν δυσκολότερες κοινοβουλευτικές περίοδοι, όπως με την παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή.

Σε σχέση με την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, σημείωσε ότι «η πρόταση αυτή πρέπει να είναι κομμάτι ενός συνολικού βραχυπρόθεσμου συντονισμού, στην κορυφή του οποίου πρέπει να είναι η πρόταση μομφής», καθώς έτσι δεν θα δοθεί η δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεφύγει από την κοινοβουλευτική πίεση.