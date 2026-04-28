«Ο κ. Γεωργιάδης σήμερα αποκάλυψε ποιος εύχεται να είναι δεύτερο κόμμα, μια ημέρα μετά τη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το ποιος είναι ο "χορηγός" της Νέας Δημοκρατίας», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε και την αγωνία του, ποιον φοβάται δηλαδή. Έτσι εξηγείται η εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εύλογη η ανησυχία του, γιατί δεύτερο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Όσο και να ψάχνει σωσίβια την ώρα που καταρρέει ο κ. Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει να γυρίσει σελίδα», καταλήγει το σχόλιο του κ. Τσουκαλά.