Η επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν προκαλεί προβληματισμό μόνο στο κυβερνητικό «στρατόπεδο», αλλά και στο ΠΑΣΟΚ.

Στην πλατεία Συντάγματος και στο καφέ των «Public», εκεί που θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη», στρέφεται το ενδιαφέρον όλων στην ευρύτερη Προοδευτική Παράταξη.

Η συνύπαρξη στο πάνελ του Αλέξη Τσίπρα, με τους Χάρη Δούκα και Γιάννη Μώραλη, αποτελεί από μόνη της είδηση, ενώ είναι δεδομένο πως θα σχολιαστούν και οι παρουσίες στο κοινό, ειδικά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο της αποχώρησης της Άννας Παπαδοπούλου από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Παρουσίες που θα συζητηθούν

Είναι προφανές ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα αποτελέσει πολιτικό γεγονός. Αν και οι ομιλητές θα εστιάσουν στην προσωπικότητα και στην πολιτική - αυτοδιοικητική πτυχή του αείμνηστου Γιάννη Μπουτάρη, θεωρείται δεδομένο πως θα γίνουν αναφορές και στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Όμως, αρκετά πρόσωπα, που σκοπεύουν να παραστούν στην εκδήλωση - είτε προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ - ισχυρίζονται ότι η σύνθεση του πάνελ στέλνει ένα συμβολικό μήνυμα ενότητας του όλου χώρου. Διότι στην πραγματικότητα, υπό τις παρούσες συνθήκες, κάτι τέτοιο μοιάζει σχεδόν αδύνατο.

Όπως και να έχει, ο χώρος αναμένεται να γεμίσει από πρόσωπα που ανήκουν σε ολόκληρο το φάσμα της προοδευτικής παράταξης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, θα υπάρχουν στελέχη από την «αριστερή» πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ που στηρίζουν τον Χάρη Δούκα, αλλά και αρκετά στελέχη της Κουμουνδούρου. Επίσης, αναμένεται να βρεθεί στον χώρο και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος φάνηκε να έχει αναπτύξει πολύ καλή «χημεία» με τον Αλέξη Τσίπρα, κατά την πρόσφατη παρουσία του τελευταίου στη Λάρισα, για την παρουσίαση της «Ιθάκης».

Οι παρουσίες σίγουρα θα καταγραφούν και θα συζητηθούν. Ειδικά μετά την αποχώρηση της νεαρής δικηγόρου, Άννας Παπαδοπούλου, από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία ενδέχεται να «μετακομίσει» πολιτικά προς τη λεωφόρο Αμαλίας, καθώς στο μακροσκελές άρθρο, που έγραψε για την απόφαση της να φύγει από το ΠΑΣΟΚ, έδειξε να συμφωνεί σε πολλά με τον πρώην πρωθυπουργό.

Παράλληλα, είναι πολύ πιθανό κοντά στον Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί ακόμα ένα πρόσωπο που προέρχεται από την ευρύτερη παράταξη, ο Νίκος Νυφούδης, πρώην στελέχους του «Ποταμιού».

«Στριμωξίδι» στην Κεντροαριστερά

Διότι το πάλαι ποτέ κραταιό Κίνημα, που μετατράπηκε από «σπόντα» σε αξιωματική αντιπολίτευση, θα είχε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιστρέψει ως ένας από τους δύο πόλους του «κολοβού» δικομματισμού.

Η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, δυσκολεύει το σχέδιο του Νίκου Ανδρουλάκη, διότι είναι δεδομένο - και βάσει των μετρήσεων που έχουν δημοσιευτεί - ότι ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί ισχυρή επιρροή σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.