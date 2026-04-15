Διασωληνωμένος στον Ευαγγελισμό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, εξέφρασε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα με ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ευχήθηκε περαστικά και γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του υφυπουργού, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του στην οικογένειά του.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσουκαλά

Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον Υφυπουργό κύριο Γιώργο Μυλωνάκη.

Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του Γ. Μυλωνάκη

Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη είναι η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ακολουθεί το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

