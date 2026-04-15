Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο Γιώργος Μυλωνάκης, ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Εκδόθηκε πριν λίγα λεπτά το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη, που πιστοποιεί την μεταφορά στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο εμβολισμός του θρόμβου που του προκάλεσε το ανεύρυσμα.

Πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική ιατρική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται για την απόφραξη παθολογικών αγγείων, ανευρυσμάτων ή αγγειακών δυσπλασιών, καθώς και για τη διακοπή της αιμάτωσης σε όγκους.

Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, οπότε και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, εντοπίστηκε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Τι είναι το ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλο είναι μία προβάλλουσα, εξασθενημένη περιοχή στο μεσαίο στρώμα του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να προκαλείται μία παθολογική διεύρυνση. Τα ανευρύσματα συναντώνται σε οποιαδήποτε αρτηρία, αλλά παρατηρούνται συχνά σε αρτηρίες του εγκεφάλου.

Παρόλο που οι ασθενείς με ανευρύσματα γεννιούνται με ένα ή περισσότερα εξασθενημένα σημεία στις αρτηρίες του εγκεφάλου, χρειάζονται πολλά χρόνια για το σχηματισμό ενός ανευρύσματος.

Το ανεύρυσμα αυξάνεται σε μέγεθος, επειδή τα παλμικά κύματα του αίματος «σφυροκοπούν» το αδύναμο σημείο του τοιχώματος του αγγείου με αποτέλεσμα να δημιουργείται και σταδιακά να αυξάνει ο σάκος του ανευρύσματος.