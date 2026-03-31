Τα αποτελέσματα για την νέα Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ μετά και την καταμέτρηση των ψήφων.

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση για τη νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, μετά το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής που έριξε αυλαία την Κυριακή. Συνολικά 506 υποψήφιοι διεκδίκησαν τις 271 διαθέσιμες θέσεις, σε μια διαδικασία με έντονο εσωκομματικό ενδιαφέρον.

Στην πρώτη θέση της κατάταξης αναδείχθηκε ο επικεφαλής Προγράμματος του κόμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης. Ακολουθούν ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου Θανάσης Γλαβίνας, η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και οι Κώστας Παπαδημητρίου και Σωτήρης Παπαγεωργίου.

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται επίσης ο νυν εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης, ολοκληρώνοντας τη λίστα των πρώτων σε ψήφους στη νέα σύνθεση του οργάνου.

