Νέο πρόγραμμα επιδότησης για την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ, μπαίνει στις ράγες επιδιώκοντας να δώσει ώθηση τόσο στην αγορά ακινήτων όσο και στη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. Το «Ανακαινίζω» στοχεύει να ενεργοποιήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες, ενισχύοντας την προσφορά κατοικιών και δημιουργώντας προϋποθέσεις για αποκλιμάκωση των πιέσεων στα ενοίκια.

Η πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω» εκτιμάται ότι θα ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουνίου, την ώρα που το παλιό «Ανακαινίζω- Ενοικιάζω» κλείνει τον κύκλο του χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ έχει αξιοποιηθεί μέχρι τώρα από περίπου 4.000 δικαιούχους. Με το νέο «Ανακαινίζω» επιχειρείται μια ουσιαστική αλλαγή προσέγγισης, όχι μόνο λόγω του υψηλού προϋπολογισμού που φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ, αλλά κυρίως εξαιτίας της διαφορετικής φιλοσοφίας που το διέπει.

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν, η Ελλάδα εξασφάλισε το «πράσινο φως» για ένα νέο εργαλείο στη στεγαστική πολιτική, το οποίο εστιάζει πρωτίστως στην επιδότηση επισκευών, εκεί όπου εντοπίζεται το βασικό κόστος για τους ιδιοκτήτες με κλειστά ακίνητα, και δευτερευόντως στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Παράλληλα, σε αντίθεση με προηγούμενα σχήματα, το πρόγραμμα καλύπτει και παλαιές, ήδη χρησιμοποιούμενες κύριες κατοικίες, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του σε μια περίοδο αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων.

Όπως ανέφερε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, στον τομέα της προσιτής και βιώσιμης στέγασης η Ελλάδα σχεδίασε και διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρωτοποριακή δράση για τη χρηματοδότηση με επιδότηση για ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών με ήπια ενεργειακή αναβάθμιση συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500εκ ευρώ ποσό που έχει, ήδη, δεσμευθεί για τη δράση αυτή με εκχωρήσεις πόρων από 14 διαφορετικά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η συγκεκριμένη δράση θα χρηματοδοτήσει με επιδότηση, που ξεκινά από 70% και φτάνει έως το 95% «κλειστά» και «ανοικτά» παλαιά σπίτια.

Η δράση θα απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά αλλά και μεσαία εισοδήματα, που δεν διαθέτουν τις αναγκαίους πόρους για την ανακαίνιση και αξιοποίηση τις περιουσίας τις. Τα αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, νέους από 25-35 ετών, καθώς και για ακίνητα, που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Στόχος τις σημαντικής τις δράσης είναι η αύξηση τις προσφοράς κατοικιών και η ενίσχυση τις ποιοτικής ιδιοκατοίκησης. Στόχος είναι να ανακαινιστούν έως 20.000 κατοικίες, με επιφάνεια έως 120 τ.μ. Η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι από τα 500 εκατ. ευρώ του προγράμματος, περίπου το 80% θα επιδοτήσει δαπάνες επισκευών και το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει εργασίες αναβαθμίσεων. Τα εισοδηματικά όρια θα είναι ανάλογα με αυτά που ισχύουν για το Σπίτι μου 2, ενώ βασική προϋπόθεση για να λάβει κανείς τη σχετική επιδότηση είναι είτε να διαθέσει το ανακαινισμένο ακίνητο προς μακροχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον μια 5ετία, είτε να παραμείνει ιδιοκατοικούμενο για το ίδιο χρονικό διάστημα.