«Η τελευταία Έκθεση για την Παγκόσμια Ανισότητα (World Inequality Report 2026) επιβεβαιώνει ένα δομικό πρόβλημα του συστήματος: ενώ η φορολογία σε πολλές χώρες εμφανίζεται προοδευτική για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, η καμπύλη αυτή αναστρέφεται προκλητικά όταν φτάνουμε στους εκατομμυριούχους και τους δισεκατομμυριούχους», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Αν δει κανείς το συνολικό τους εισόδημα, οι τελευταίοι επιβαρύνονται με πολύ χαμηλότερους πραγματικούς συντελεστές, με πολύ χαμηλότερο πραγματικό φορολογικό βάρος.

»Θυμίζει μια πραγματικότητα σαν αυτή που περιγράφει o Γουόλτερ Μόσλι στο βιβλίο του "Always Outnumbered, Always Outgunned", για να περιγράψει έναν βαθιά άνισο πόλεμο μεταξύ αστυνομίας και παραβατών, μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων. Στη φορολογία εισοδήματος οι πλούσιοι διαθέτουν στρατιές δικηγόρων και εξειδικευμένων φοροτεχνικών, καθιστώντας την αντιμετώπισή τους εξαιρετικά δύσκολη από τα κράτη που φαίνεται να είναι πάντα ένα βήμα πίσω στα μέσα και την προετοιμασία στην μάχη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Κάθε φορά που τα κράτη αναπτύσσουν μια καινούρια τεχνική, οι ελεγχόμενοι (και ιδιαίτερα οι πλούσιοι) χρησιμοποιούν ένα καινούριο τέχνασμα για να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληρώσουν ότι τους αναλογεί. Πρόκειται για μια αέναη μάχη.

»Έτσι η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών είναι κάτι θετικό, αλλά είναι σημαντικό να συνοδεύεται με ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για να μπορούν να ελέγξουν τον τεράστιο όγκο πληροφοριών. Διαφορετικά αυτό που θα συνεχίσει να συμβαίνει είναι να εντοπίζονται μόνο οι μικροί παίχτες και οι πραγματικά πλούσιοι να συνεχίσουν να είναι στο απυρόβλητο», καταλήγει η ανάρτηση του Ευκ. Τσακαλώτου.

