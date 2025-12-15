Νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Οικονομικής Υγείας και Δημιουργίας Πλούτου της JPMorgan Chase διαπίστωσε ότι, μετά τη συνεκτίμηση του πληθωρισμού, τα υπόλοιπα των λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως ήταν ουσιαστικά στάσιμα για σχεδόν δύο χρόνια.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών μειώθηκε κατακόρυφα τον Νοέμβριο, πέφτοντας στο χαμηλότερο σημείο της από τον Απρίλιο, όταν η ανησυχία για τους δασμούς του Προέδρου Τραμπ τροφοδοτούσε την οικονομική ανασφάλεια . Πιθανώς ως αποτέλεσμα, οι Αμερικανοί περιόρισαν τις δαπάνες. Μια έκθεση από το Υπουργείο Εμπορίου δείχνει ότι, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,02% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι πωλήσεις είναι υποτονικές σε σύγκριση με την αύξηση 0,6% που καταγράφηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και την αύξηση 1% τον Ιούνιο.

Πού πήγαν τα χρήματα; Η έκθεση σημειώνει ότι τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος μετακινούν τα μετρητά από τους τακτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε επιλογές υψηλότερης απόδοσης, όπως αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (money market funds), λογαριασμούς μεσιτείας (brokerage accounts) και πιστοποιητικά καταθέσεων (CDs). Με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται γύρω στο 3,0% — πολύ πάνω από τον στόχο του 2% — φαίνεται ότι οι παραδοσιακοί λογαριασμοί απλώς δεν επαρκούν.

Με τα εισοδήματα να βελτιώνονται ελάχιστα και το κόστος των καθημερινών δαπανών να παραμένει υψηλό, πολλοί καταναλωτές έχουν πλέον «αρκετά για να ξοδέψουν, αλλά όχι αρκετά για να κάνουν περιττά έξοδα», γεγονός που εξηγεί γιατί οι δαπάνες μειώνονται.

Πού βάζουν τα χρήματά τους οι Αμερικανοί; Αντί να ξοδεύουν περισσότερα, πολλά νοικοκυριά στρέφονται σε επιλογές επενδυτικού τύπου με υψηλότερες αποδόσεις για τα μετρητά τους. Εάν σκέφτεστε να κάνετε το ίδιο, εδώ είναι μερικές από τις πιο δημοφιλείς εναλλακτικές:

Λογαριασμοί Μετρητών Υψηλής Απόδοσης (High-yield cash accounts): Αυτοί λειτουργούν όπως οι τακτικοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου, αλλά προσφέρουν πολύ υψηλότερα επιτόκια.

Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificates of Deposit - CDs): Με την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πολλοί αποταμιευτές βλέπουν ήδη αυτές τις αποδόσεις να πέφτουν. Αυτό καθιστά τις εγγυημένες αποδόσεις πιο πολύτιμες από ποτέ — και εκεί είναι που ξεχωρίζει ένα πιστοποιητικό κατάθεσης (CD). Με ένα CD, κλειδώνετε ένα εγγυημένο επιτόκιο εκ των προτέρων, οπότε τα κέρδη σας παραμένουν σταθερά για μια καθορισμένη διάρκεια, ακόμα κι αν τα επιτόκια μειωθούν περαιτέρω. Είναι μια προβλέψιμη, αξιόπιστη ανάπτυξη, κάτι που δεν έχετε πάντα με τους παραδοσιακούς λογαριασμούς.

Λογαριασμοί Μεσιτείας (Brokerage accounts): Αυτοί οι λογαριασμοί σάς επιτρέπουν να επενδύετε σε μετοχές, ETFs και αμοιβαία κεφάλαια. Αν και πιο ευμετάβλητοι, προσφέρουν υψηλότερες δυνατότητες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Ορισμένοι αρχάριοι επενδυτές μπορεί να αισθάνονται φοβισμένοι από το άνοιγμα ενός λογαριασμού μεσιτείας, αλλά υπάρχουν εύκολοι τρόποι για να ξεκινήσετε — και μπορείτε να το κάνετε με τα ψιλά σας.