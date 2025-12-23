Η ανάρτηση Τσακαλώτου για τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με το κόστος στέγασης.

Την «πρωτιά» της Ελλάδας, με «double-score από την επόμενη χώρα», στο κόστος στέγασης σχολιάζει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με ανάρτηση.

«Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι τα πράγματα στη χώρα δεν είναι ρόδινα για όλους, αλλά σε γενικές γραμμές πάμε στη σωστή κατεύθυνση και συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Δυστυχώς ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο», επισημαίνει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών κάνει αναφορά στα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για το κόστος στέγασης στα νοικοκυριά. «Άλλη μια πρωτιά για την Ελλάδα όπου το 28,9% του πληθυσμού πλήρωνε το 2024 πάνω από 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση (double-score από την επόμενη χώρα). Μάλιστα το ποσοστό αυξήθηκε από το 28,5% το 2023. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό μειωνόταν από το 8,8% στο 8,2%», αναφέρει σχετικά.

«Κατά τα άλλα όλα καλά στη χώρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης γενικά εξακολουθεί να δυσκολεύεται να βρει αν έχει κάνει κάτι λάθος», καταλήγει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

