Το μήνυμα του του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία.

Βαθιά συγκλονισμένος δηλώνει σε ανάρτησή του ο Κυριακός Μητσοτάκης με την είδηση του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους.

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως «Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη».

Συνέχισε λέγοντας πως «τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

