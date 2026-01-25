Η Στρατηγική από τη μια απορρίπτει τους μεγάλους πολέμους με τις κυρίαρχες δυνάμεις (Ρωσία, Κίνα), δεν επιθυμεί τη συμμετοχή σε πολέμους διαρκείας μετά τις διαδοχικές ήττες στο Βιετνάμ, Αφγανιστάν και Ιράκ, αφήνει όμως ανοιχτό παράθυρο σε «μικρές» επεμβάσεις και βομβαρδισμούς όπου μπορεί για να διαμορφώσει τις ευνοϊκές συνθήκες για περιορισμό της Κίνας και απόκτηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η νέα αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ, με τις θεωρούμενες απειλές, κινδύνους και σχεδιαζόμενες δράσεις ανά γεωγραφική περιοχή.

Η έκδοση καθυστέρησε προφανώς λόγω των συζητήσεων στο Davos για τη Γροιλανδία.

Κατακρίνει σαν ανεκτική και ιδεοληπτική, παρομοιάζοντας με «κάστρα στα σύννεφα», την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων των Δημοκρατικών και θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου (rules based international order).

Το κείμενο ξεχνά να αναφέρει ότι αυτή σχεδιάστηκε και εφαρμοζόταν μέσω των διεθνών Οργανισμών από το 1945.

Επαναλαμβάνει τις γνωστές αντιφατικότητες του Τραμπ περί «ειρήνης μέσω της δύναμης» και «απορρίπτει» τις επεμβάσεις, την αλλαγή καθεστώτων, τη δημιουργία εθνών και τους μακροχρόνιους πολέμους. Όμως δέχεται ότι θα κάνει πολέμους όπου είναι απαραίτητο για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Κατηγορεί τους Ευρωπαίους σαν «τζαμπατζήδες» (free riders) στην ευρωπαϊκή άμυνα που δεν απέτρεψαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και επαινεί το Ισραήλ σαν «πρότυπο συμμάχου» (model ally).

Επιμένει στην πολιτική του δόγματος Μονρόε για το Δυτικό Ημισφαίριο (Λατινική Αμερική).

Περιλαμβάνει στα εδάφη-κλειδιά που θέλει να ελέγχει στρατιωτικά και οικονομικά το κανάλι του Παναμά, τον κόλπο της Αμερικής (Μεξικού) και την Γροιλανδία (εντάσσοντάς τη στο Δυτικό Ημισφαίριο)!!!

Για την προστασία του εδάφους των ΗΠΑ προαναγγέλλει την εγκατάσταση του πανάκριβου «χρυσού θόλου» (σημ. αξίας 1 τρις) για την αντιπυραυλική άμυνα.

Την Ρωσία θεωρεί «μόνιμη αλλά διαχειρίσιμη απειλή» στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Την κύρια ευθύνη αντιμετώπισής της έχει η Ευρώπη με την υποστήριξη (λιγότερη από πριν) των ΗΠΑ.

Η Ρωσία δεν μπορεί να ηγεμονεύσει στην Ευρώπη γιατί οικονομικά οι ευρωπαϊκές δυνάμεις του ΝΑΤΟ έχουν ΑΕΠ 26 τρις δολ. ενώ η Ρωσία 2 τρις.

Επειδή η περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού σε λίγο θα παράγει το μισό του παγκόσμιου ΑΕΠ, η Κίνα δεν πρέπει να αποκλείσει τις ΗΠΑ από την περιοχή. Σκοπός όμως δεν είναι η σύγκρουση αλλά η αποτροπή μέσω της δύναμης. Η Κίνα δεν πρέπει να προσβληθεί ή «στραγγαλιστεί» (προφανώς λένε όχι στον εμπορικό αποκλεισμό).

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κορεατική χερσόνησο θα πρέπει να αναλάβουν την κύρια ευθύνη της δικής τους ασφάλειας.

Η ισλαμική τρομοκρατία επανέρχεται, δημιουργείται στην Αφρική και αποτελεί απειλή για το αμερικανικό έδαφος.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο ζητούν να αμυνθούν απέναντι στο Ιράν και αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασία με περισσότερους παράγοντες της περιοχής». Σχόλιο: ίσως οι ευκαιρίες ήρθαν τώρα με τις εξεγέρσεις.

Θα επιδιωχθεί η συνεργασία του Ισραήλ με τις Αραβικές χώρες του Κόλπου μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ.

Ο εκσυγχρονισμός της αμυντικής βιομηχανίας και των πυρηνικών όπλων θα απαιτήσει ενεργοποίηση όλου του αμερικανικού έθνους.

Την ίδια στιγμή που γραφόταν η Στρατηγική Άμυνας διακυβευόταν το θέμα της Γροιλανδίας, το οποίο δεν έχει ακόμη κλείσει και παράλληλα αυτή την ώρα κινείται προς την Μέση Ανατολή αρμάδα με αμερικανικά πλοία για να απειλήσει ή προσβάλει το Ιράν.

Σχόλιο: Η πολιτική των «μικρών» πολέμων με «αλλαγή καθεστώτος» συνεχίζεται, παρά τις διαβεβαιώσεις της Στρατηγικής!!!

Η απόφαση για εκσυγχρονισμό των πυρηνικών λίγες μόνο μέρες πριν τελειώσει η ισχύς της συμφωνίας New START (05 Φεβ. 2026), δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε μεταβατική κατάσταση και φάση προετοιμασίας για απόκτηση παγκόσμιας κυριαρχίας και επόμενα μεγαλύτερων εντάσεων και συγκρούσεων.

(Ο Νίκος Τόσκας είναι στρατηγός ε.α., πρώην υπουργός)