Την καταδίκη του για την απαράδεκτη αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή Διονύση Βαλτογιάννη στη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια, εξέφρασε με γραπτή δήλωση ο Πρόεδρος της Βουλής. Ο πρώην Σπαρτιάτης και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, επαίνεσε τη διαχείριση της Χούντας στο αγροτικό ζήτημα με την «πλήρη διαγραφή αγροτικών χρεών τον Μάρτιο του 1968», προκαλώντας την έντονη αντίδραση των παρόντων στην Ολομέλεια, βουλευτών.

«Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε αναφορά από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας», τονίζει ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Σημειώνει παράλληλα, πως «είναι όμως ευχάριστη η άμεση αντίδραση στην Ολομέλεια του Προεδρείου, της Κυβέρνησης και του συνόλου των εκπροσώπων των δημοκρατικών κομμάτων που υπερασπίζονται το Σύνταγμα της χώρας».

«Διότι 52 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, πολύ δε περισσότερο να αναπολούμε αυτή τη ζοφερή περίοδο που η χώρα και η κοινωνία οπισθοδρόμησαν με τραγικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε», επισημαίνει καταλήγοντας στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Βουλής.