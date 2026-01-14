Η κυβέρνηση δεν διδάχθηκε τίποτα από τα Τέμπη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Με την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ Γιώργου Σαουνάτσου προσπαθεί η κυβέρνηση να κλείσει τη συζήτηση για το αλαλούμ που προκλήθηκε πρόσφατα στο FIR Αθηνών, που δυσφήμισε τη χώρα μας διεθνώς και ταλαιπώρησε χιλιάδες επιβάτες», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συμπλήρωσε πως «ωστόσο, οι εργαζόμενοι έχουν έγκαιρα προειδοποιήσει πως η σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε ‘μεμονωμένο περιστατικό', ούτε τεχνική αστοχία».

Στην ίδια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «έχουν προηγηθεί σοβαρές βλάβες σε εγκαταστάσεις και radar, η παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2018/1048, η δημόσια συζήτηση για τη διαθεσιμότητα Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής από τον ιδιωτικοποιημένο ΟΤΕ, για την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών, για την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει την ανακοίνωσή του σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση δεν διδάχθηκε τίποτα από τα Τέμπη. Η παραίτηση ενός υπηρεσιακού παράγοντα δεν αλλάζει την εικόνα που οδήγησε στο μπάχαλο με το FIR, χρειάζονται πολιτική βούληση και δημόσιες επενδύσεις. Τίποτα από τα δύο δεν θέλει να κάνει η ΝΔ».