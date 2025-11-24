Αποκαλυπτικό για τα όσα προηγήθηκαν αλλά και όσα ακολούθησαν την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές είναι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ρίχνει φως ίσως στην πιο σκοτεινή περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτηρίστηκε από ακραία τοξικότητα και έθεσε τις βάσεις για την διάσπαση που ακολούθησε λίγους μήνες αργότερα.

Ο Αλέξης Τσίπρας με κατηγορηματικό τρόπο και ενδελεχή εξιστόρηση διαψεύδει πως ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν επιλογή του για την ηγεσία του κόμματος, καθώς και τα περί υπονόμευσης του ιδίου από την Έφη Αχτσιόγλου, όπως τότε είχαν διακινηθεί με αφορμή ένα – όπως αποδεικνύεται – ανύπαρκτο SMS, ενώ αποκαλύπτει μάλιστα πως μετά τις πρώτες εκλογές και τη βαριά ήττα του 2023 έκανε πρόταση στην Έφη Αχτσιόγλου να αναλάβει επικεφαλής και να οδηγήσει το κόμμα στις δεύτερες κάλπες, εκτιμώντας πως μία τέτοια αιφνιδιαστική κίνηση θα μπορούσε μερικώς να ανατρέψει το κακό κλίμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποφασίσει να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ήδη μετά την ήττα στις εκλογές του Μαΐου του 2023. Και όπως ο ίδιος λέει, τον απασχολούσε η ομαλή διαδοχή. Γι αυτό και επιχείρησε να δώσει στην Έφη Αχτσιόγλου το «δαχτυλίδι» ενόψει της νέας αναμέτρησης του Ιουνίου, αρχικά και στη συνέχεια, μετά τις δεύτερες κάλπες, στον Αλέξη Χαρίτση.

Και από ότι φάνηκε, πίστευε στην ορθότητα της άποψης του, ότι δηλαδή θα έπρεπε να «παραμερίσει για να περάσει το νέο κύμα», χωρίς να υπολογίζει ωστόσο τον παράγοντα «τσουνάμι» Στέφανο Κασσελάκη.

Τα παιδιά του Κασσελάκη στο… Μαξίμου

Μετά την παραίτηση του, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε ένα πολυήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ, με τη σύζυγό και τα παιδιά του. «Έκανα ένα ταξίδι που πάντα ονειρευόμουν, στην Καλιφόρνια, στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Ένα road trip με την οικογένειά μου — είχα πια χρόνο για κάτι τέτοιο — και η απόσταση από την καθημερινότητά μου έδωσε τη σωστή απόσταση από όσα συνέβαιναν στο κόμμα», αναφέρει.

Μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, ο Αλέξης Τσίπρας διηγείται πως δέχθηκε επείγον αίτημα από τον Στέφανο Κασσελάκη για συνάντηση, άνθρωπο τον οποίον του είχε γνωρίσει πρώτη φορά, όπως λέει, ο Παύλος Πολάκης ως καλή υποψηφιότητα για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας ως απόδημος. Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί πως με τον τρόπο αυτό διαψεύδει και τα σενάρια – επιστημονικής φαντασίας που είχαν κυκλοφορήσει τότε – πως στις ΗΠΑ ο Αλέξης Τσίπρας είχε ταξιδέψει για να προετοιμάσει την… υποψηφιότητα Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Προς τα τέλη Αυγούστου, όταν επέστρεψα από τις ΗΠΑ, ο Καλογήρου μου είπε ότι ήθελε επειγόντως να με συναντήσει ο Κασελλάκης. Παρά το τζετ λαγκ τον δέχτηκα στο σπίτι μου μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Προς έκπληξή μου γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχε έρθει για να μου ανακοινώσει την απόφαση του να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος» (…)

Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και Πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

-«Αυτός θα τα φάει τα μούτρα του!».

-«Γιατί το λες;»

-«Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πως θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου».

-«Και τι του απάντησες;»

-«Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;»

Τελικά έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Ο Κασσελάκης εξελέγη».

Τα fake news για Αχτσιόγλου

Παρά την άποψή του για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του αναγνωρίζει την επικοινωνιακή του δεινότητα, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τους υπόλοιπους υποψήφιους που επιχειρούσαν να κρατήσουν αποστάσεις από την ηγεσία του, ενόσω ο Κασσελάκης ισχυριζόταν παντού πως «με φύτεψε ο Τσίπρας».

«Όταν όμως το κύμα υποστήριξης του Κασσελάκη έγινε τσουνάμι, με θυμήθηκαν. Αλλά ήταν πια αργά. Ακόμα και αν ήθελα να παραβώ την απόφασή μου και να παρέμβω, δεν θα μπορούσα πια να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων».

Στη συνέχεια, διαψεύδει κατηγορηματικά τα fake news που διακίνησε η πλευρά Κασσελάκη εναντίον της Έφης Αχτσιόγλου.

«Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εκλογή, δέχτηκα πιέσεις να κάνω δήλωση καταδίκης του Κασσελάκη. Ειδικά όταν είχαν δημοσιευθεί fake news για τα περίφημα απειλητικά μηνύματα της Αχτσιόγλου εναντίον μου, προκειμένου να παραιτηθώ. Ήταν ένα αστείο δημοσίευμα. Που υποτιμούσε πρώτα εμένα. Σιγά μην αποφάσιζα να παραιτηθώ, επειδή με απειλούσε ο οποιοσδήποτε.

Δεν ξέρω πώς μπορεί το επιτελείο Κασσελάκη ή κάποιος περίγυρος της φαντασίας του επιτελείου να εμπνεύστηκε τέτοια σενάρια, βρίσκοντάς τον εν αγνοία του. Σε κάθε περίπτωση, ήταν ένα περιθωριακό δημοσίευμα. Το ότι έγινε κεντρικό θέμα στον εσωκομματικό διάλογο, δείχνει την τοξικότητα του κλίματος. Και βέβαια κάποιοι έψαχναν να βρουν αφορμή να ανταποδώσουν σε πιέσεις. “Αν δεν κάνεις δήλωση κατά του Κασσελάκη, πώς θα μπορέσει να νικήσει τον Μητσοτάκη;”, ήταν η απάντησή μου. Ωστόσο, καθώς το θέμα έπαιρνε διαστάσεις, αποφάσισα τελικά να παρέμβω μέσω κύκλων και να το διαψεύσω».

«Επέλεξα συνειδητά να μη μιλήσω, γιατί στη λεπτή εκείνη στιγμή, έκρινα ότι αυτό θα έδινε λάθος εντυπώσεις και θα επέτεινε αντί να λύσει τα προβλήματα. Αργότερα ειπώθηκαν, ή αφέθηκε να εννοηθούν, διάφορες ανακρίβειες από διάφορες πλευρές. Η αλήθεια όμως είναι μία: Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπάθησα να διαμορφώσω τους καλύτερους όρους ανάκαμψης και προοπτικής του κόμματος», υπογραμμίζει ο κ.Τσίπρας.

«Είσαι τελειωμένος»

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά την απάντηση του Νίκου Μαραντζίδη, ενός ανθρώπου που επιστρατεύτηκε εθελοντικά να βοηθήσει όταν το καράβι ήταν ήδη τσακισμένο. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια μου απάντησε: “Εσύ είσαι ήδη τελειωμένος”. Και συνέχισε με μια ακόμα σκληρή παρομοίωση: “Είσαι σαν τους Εβραίους κρατούμενους που τους πήγαιναν μεταγωγή στο Άουσβιτς. Και είσαι στο σταθμό πριν επιβιβαστείς στο τρένο. Έχεις δύο επιλογές. Ή να επιβιβαστείς, για να βρεθείς μετά από κάποιες μέρες στα κρεματόρια, ή να επιχειρήσεις να το σκάσεις, που και πάλι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να σε πυροβολήσουν”. Με εντυπωσίασε η ειλικρίνεια των λόγων και η σκληρότητα του παραδείγματός του, εκτίμησα όμως τη γλώσσα της αλήθειας» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Η άρνηση της Έφης

Στο κεφάλαιό του η «Χαμένη Ευκαιρία» ο κ.Τσίπρας, περιγράφει πως και γιατί σκέφτηκε την Έφη Αχτσιόγλου ως την κατάλληλη επιλογή να οδηγήσει το κόμμα στις δεύτερες εκλογές ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Η σκέψη μου λοιπόν για μια ομαλή μετάβαση πήγε αρχικά στην Έφη Αχτσιόγλου. Αποφάσισα να της προτείνω να ηγηθεί στην καμπάνια για τις εκλογές του Ιουνίου και να εκπροσωπήσει αυτή τον ΣΥΡΙΖΑ στο ντιμπέιτ των Πολιτικών Αρχηγών. Μοιράστηκα την ιδέα αυτή με έναν στενό κύκλο συνεργατών μου, οι οποίοι συμφώνησαν αμέσως πως ήταν σωστή. Θα ήταν ο απόλυτος αιφνιδιασμός για τον Μητσοτάκη (…)

Λόγω της ασφυκτικής πίεσης του χρόνου, όλα έπρεπε να γίνουν ταχύτατα και με απόλυτη ακρίβεια. Δεν υπήρχε περιθώριο για λάθη ή καθυστερήσεις. Γι' αυτό μελέτησα κάθε λεπτομέρεια, μέχρι την τελευταία κίνηση. Το σχέδιο ήταν σαφές: θα εμφανιζόμουν στη Βουλή και την ίδια ημέρα που θα συνεδρίαζε η Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα πρότεινα την Αχτσιόγλου για να αναλάβει την ηγεσία της. Εγώ θα παρέμενα Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για την αλλαγή του επικεφαλής του κόμματος απαιτείται Συνέδριο και επίσημη εκλογική διαδικασία. Η Αχτσιόγλου θα γινόταν το πρόσωπο της παράταξης, η υποψήφια Πρωθυπουργός, και θα ηγείτο της εκλογικής καμπάνιας. Εγώ θα ήμουν διαρκώς στο πλευρό της, με πλήρη στήριξη, σε κάθε στάδιο της προσπάθειας (…)

Μου είπε πως ποτέ δεν της είχε περάσει από το μυαλό η προοπτική να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ένιωθε ανέτοιμη για ένα τέτοιο βάρος. Ανέφερε επίσης την οικογένειά της και τις δυσκολίες που θα είχε να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις του ρόλου και τις ανάγκες του μικρού της παιδιού.

Η στάση της με αιφνιδίασε. Εκεί όπου εγώ έβλεπα μια μεγάλη ευκαιρία, εκείνη έβλεπε προβλήματα. Επιχείρησα, λοιπόν, όσο μπορούσα να τη μεταπείσω. Τη διαβεβαίωσα πως θα ήμουν συνεχώς δίπλα της. Αν μεν πηγαίναμε καλά στις εκλογές και ανεβάζαμε έστω και μία μονάδα τα ποσοστά μας σε σχέση με τον Μάιο, θα ήμασταν όλοι κερδισμένοι. Αν πάλι δεν πηγαίναμε καλά, η ευθύνη θα βάραινε αποκλειστικά εμένα. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερα να τη μεταπείσω (…)

Την επόμενη μέρα το πρωί, μου τηλεφώνησε και μου μετέφερε την οριστική της άρνηση. Απογοητεύτηκα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για το κόμμα, αλλά και για την ίδια. Η δική μου παρουσία, αλλά και η ανάγκη συστράτευσης όλων, ενόψει των εκλογών, θα μείωνε τις όποιες αντιδράσεις στο πρόσωπό της (…) Εν τέλει, όπως φάνηκε και στη συνέχεια, η Έφη αρνήθηκε γιατί πίστευε πως μόνη της, παίρνοντας αποστάσεις από μένα, θα μπορούσε να υπερβεί τα προβλήματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ.

Η άρνηση Χαρίτση

Μετά το «όχι» της κυρίας Αχτσιόγλου, απευθύνθηκε στον Αλέξη Χαρίτση, με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία.

«Έτσι φώναξα στο Σούνιο τον Αλέξη Χαρίτση. Πίστευα ότι ήταν ο μόνος υποψήφιος να εξασφάλιζε μια ομαλή συνέχεια. Είχε αξιοπιστία, κύρος, και μετρημένη παρουσία, με επιτυχημένη θητεία ως Υπουργός μου (…) Καθίσαμε στο μπαλκόνι, ήταν απόγευμα, την ώρα που δύει ο ήλιος αλλά έκανε ακόμα πολλή ζέστη. Χωρίς περιστροφές του ανακοίνωσα την απόφασή μου να παραιτηθώ. Και του ζήτησα να δεχτεί να είναι υποψήφιος για επόμενος Πρόεδρος του Κόμματος (…).

Στο άκουσμα της απόφασής μου να φύγω και ακόμη περισσότερο στην πρότασή μου να θέσει υποψηφιότητα, σκοτείνιασε. Μου είπε, τελικά, ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος. Και μου ζήτησε να μην παραιτηθώ. Μετά και τη συνάντηση αυτή, τα περιθώρια στένευαν».

Η άποψη Τσίπρα για τον Κασσελάκη

«Ήταν ένας Πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του. Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που δεν είχε όμως καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας.

Η εικόνα στην αρχή ήταν λίγο κωμικοτραγική. Ήταν σαν να ζούμε κάποιο ριμέικ της γνωστής ιταλικής κωμωδίας «Viva la libertà», του Ρομπέρτο Άντο, όπου ο ηγέτης του Κεντροαριστερού Κόμματος της Ιταλίας, που υποδυόταν ο Τόνι Σερβίλο, αντιμετωπίζει κρίση κατάθλιψης και εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Τα πράγματα παίρνουν τρομερή τροπή, όταν ο βοηθός του ανακαλύπτει τον δίδυμο αδελφό του και, στην απελπισία του, τον παρουσιάζει ως τον κανονικό αρχηγό του κόμματος. Ο οποίος όμως είναι εντελώς άσχετος με το κόμμα και την πολιτική και εκεί αρχίζουν μια σειρά από ευτράπελα.

Κάπως έτσι και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απελπισία της, εξέλεξε τον Στέφανο. Και όλοι μας προσπαθήσαμε στην αρχή, σεβόμενοι τη δημοκρατική ετυμηγορία, να τον στηρίξουμε και να τον μάθουμε τα βασικά, ώστε να μπορέσει στοιχειωδώς να σταθεί και να αποφύγουμε τον συλλογικό εξευτελισμό», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρά την κάθετη διαφωνία του ωστόσο με τους μετέπειτα χειρισμούς Κασσελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του εκφράζει την διαφωνία του με την απόφαση αποχώρησης της ομάδας Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Τζανακόπουλου, Ηλιόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.