Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», το οποίο βρίσκεται από σήμερα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, αποτελεί από μόνο του πολιτικό γεγονός. Όχι μόνο γιατί αποτυπώνει τη ματιά ενός πρώην Πρωθυπουργού για μία σειρά από ιστορικά γεγονότα για τα οποία ο ίδιος ως πρωταγωνιστής δεν έχει τοποθετηθεί. Ούτε μόνο γιατί, όσο και αν ο ίδιος δεν θέλει να το πει, αποτελεί έναν προθάλαμο για το επόμενο πολιτικό του βήμα, πιθανότατα με το σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα. Αλλά γιατί από σήμερα κιόλας ξεκινά να παράγει πολιτικά αποτελέσματα, έχοντας κερδίσει τη μάχη του agendasetting, πριν φθάσει στα βιβλιοπωλεία.

Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να δήλωσε πως δεν θα το διαβάσει, ωστόσο οι aprioriαντιδράσεις κυβερνητικών στελεχών είναι ενδεικτικές της σημασίας που δίνουν οι αντίπαλοί του στην επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, εν μέσω διογκούμενης αντιπολιτευτικής ένδειας. Την ίδια ώρα, τεράστιας σημασίας για τα μελλούμενα θα είναι οι αντιδράσεις που θα σημειωθούν από το ΠΑΣΟΚ όπως και από συντρόφους του, κατά καιρούς υπουργούς και συνεργάτες του, καθώς από αυτές θα μπορεί κανείς να εξάγει έστω κάποια πρωτογενή συμπεράσματα για το κατά πόσο η «Ιθάκη» τελικά θα οδηγήσει σε συσπειρώσεις ή περαιτέρω αποσυσπειρώσεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Η «Ιθάκη» θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τα πρώτα δείγματα γραφής από φίλους και εχθρούς του Αλέξη Τσίπρα, το μόνο βέβαιο είναι πως η «Ιθάκη» θα αποτελέσει θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων μέσα σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό σε τήξη και μία κυβέρνηση που διαρκώς διολισθαίνει σε σπιράλ κατά τα φαινόμενα αναντίστρεπτης φθοράς.

Το κύριο μέρος της περιγραφής του Αλέξη Τσίπρα αφορά την περίοδο 2015-2019 αλλά και την περίοδο 2019-2024. Δηλαδή όλο το φάσμα από την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, στην συνέχεια ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και τέλος την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις μετά την εκλογή των επόμενων αρχηγών.

Με μία πρώτη ανάγνωση του βιβλίου διαπιστώνει κανείς εμφανή πρόθεση υπεράσπισης των βασικών επιλογών του πρωταγωνιστή, με έντονη συναισθηματική αποτύπωση, αλλά και δόσεις αυτοκριτικής για λανθασμένες επιλογές. Παρά τις προσεκτικές διατυπώσεις, δεν φείδεται σκληρής κριτικής και για πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ρόλο που εκτιμά ότι τελικά διαδραμάτισαν τόσο στην άσκηση εξουσίας όσο και στην εκλογική υποχώρηση του κόμματος, που οδήγησε εν τέλει στην παραίτησή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαβάστε τα εξής: