Γιατί ο πρόεδρος του συνιστά από τα στελέχη του να αντιμετωπίζουν την Καρυστιανού με προσοχή.

O Nίκος Ανδρουλάκης, όπως πληροφορούμαστε, έχει δώσει σαφείς εντολές για τους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν αναφορικά με την Μαρία Καρυστιανού και το διαφαινόμενο πολιτικό της εγχείρημα.

Η λέξη που έχει μεταφέρει στους συνεργάτες του και ακολούθως στα στελέχη με δημόσιο λόγο είναι «προσοχή».

Τι σημαίνει αυτό; Να την αντιμετωπίσουν με προσεχτικό τρόπο, χωρίς επιθετικές αναφορές και χωρίς να φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ αγωνιά για τις επιλογές που θα κάνει. Κάτι που αποτυπώνεται στις δηλώσεις των πράσινων στελεχών στα πάνελ, που έχουν αποφύγει να μπουν στην ουσία των όσων δήλωσε και των θέσεων που εξέφρασε.

Δηλώνουν οι περισσότεροι το σεβασμό τους στον αγώνα που έχει κάνει, θυμίζουν τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη του δυστυχήματος των Τεμπών και επισημαίνουν πως όταν δημιουργήσει το κόμμα της και καταθέσει τις προτάσεις της τότε θα την κρίνουν.

Από εκεί και πέρα, η αίσθηση που φαίνεται να έχει ο κ. Ανδρουλάκης είναι πως η πρόεδρος των συγγενών των Τεμπών με τα σημερινά δεδομένα δεν διεισδύει στη στενή μάζα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Εκτιμούν, δηλαδή, πως το ποσοστό πέριξ του 12% που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις είναι μάλλον μπετοναρισμένο.

Οι πληροφορίες από την Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι μεγαλύτερη αγωνία έχουν για τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα παρά για τις αντίστοιχες της κυρίας Καρυστιανού. Από τις αναλύσεις που φαίνεται να έχουν στα χέρια τους οδηγούνται στο συμπέρασμα πως η τελευταία απευθύνεται σε πιο δεξιά ή και αντισυστημικά ακροατήρια, που δεν επηρεάζουν το ΠΑΣΟΚ. Εν αντιθέσει με τον πρώην πρωθυπουργό που μπορεί να συνομιλήσει με ακροατήρια που διεκδικεί και ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως και να έχει, τα υπό εκκόλαψη κόμματα είναι σαφές ότι θα επηρεάσουν και την πιθανή δυναμική που θα ήθελε ο κ. Ανδρουλάκης να αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές.