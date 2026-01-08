Άμεσα ολοκληρώνεται και η σύνθεση του πάνελ.

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: Δευτέρα 19 Ιανουαρίου- το Σάββατο 17 του μήνα δεν υπήρξε ποτέ στην ατζέντα και κανείς στην Αμαλίας δεν έχει καταλάβει πώς κυκλοφόρησε.

Άμεσα μάλιστα θα ολοκληρωθεί και η σύνθεση του πάνελ, με πρόσωπα πάντως που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον.

Εκείνο πάντως που αναμένεται με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ιδιαιτέρως μετά τις εξελίξεις στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων και με την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού...

Β. Σκ.