Η συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους Έλληνες το Γενάρη του 2015 μπορεί να είχε λίγο πολύ προεξοφληθεί πριν από τις εκλογές, ωστόσο τα όσα περιγράφει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας είναι εξόχως αποκαλυπτικά για τον τρόπο που σχηματίστηκε η κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία έφθασε στο τέλος της μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και την κύρωσή της στη Βουλή.

«Εγώ ο Ζέρβας, εσύ ο Βελουχιώτης»

«Ζήτησα να συναντήσω τον Σταύρο Θεοδωράκη ως αρχηγό του κόμματος “Το Ποτάμι” και τον Πάνο Καμμένο που ηγούνταν τον Ανεξάρτητων Ελλήνων. […]

Ήρθε λοιπόν στην Κουμουνδούρου νωρίτερα από τον Θεοδωράκη, λίγα λεπτά νωρίτερα μάλιστα από το προγραμματισμένο ραντεβού μας, και έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, όπου ουσιαστικά προανήγγειλε την επικείμενη συμφωνία, πριν καν ανέβει να με συναντήσει.

“Έρχομαι να συναντήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι έχουμε Κυβέρνηση και είμαι διατεθειμένος να στηρίξω μια Κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση”. Με τις δηλώσεις του με αποκάλεσε Πρωθυπουργό, ενώ ακόμη τυπικά δεν είχαμε δεδηλωμένη πλειοψηφία.

Ανέβηκε στον έβδομο όροφο, βγάλαμε τις τυπικές φωτογραφίες και όταν έκλεισε η πόρτα μού είπε: “Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας, γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας”...».

Ο Καμμένος, συνέχισε να επιχειρηματολογεί γιατί είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για συγκυβερνήτης.

«Πέρα από τις συνήθεις υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του. Περίμενα πως θα έθετε συγκεκριμένους όρους και απαιτήσεις για τη συμμετοχή του στην Κυβέρνηση. Αντί γι' αυτό, η προσέγγισή του ήταν διαφορετική, σχεδόν απρόσμενη, και αυτό ομολογώ με αιφνιδίασε θετικά.

Ωστόσο βρήκα τον τρόπο να του απαντήσω:

-“Ηρέμησε, Πάνο! Σ' ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση”.

“Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω”.

Η συζήτηση συνεχίστηκε για ώρα στο ίδιο πνεύμα. Κάποια στιγμή του απάντησα πως θα λάμβανα σοβαρά υπόψη τις αντιρρήσεις του, εντούτοις, θα έκανα μια προσπάθεια με τον Σταύρο, χωρίς να δεσμευτώ. Και σε κάθε περίπτωση θα τον ενημέρωνα για το αποτέλεσμα, πριν λάβω οριστικές αποφάσεις.

-“Τι άλλο θέλεις πέραν του Υπουργείου Άμυνας;” τον ρώτησα.

-“Όσα αναλογούν στο ποσοστό μου», μου απάντησε, «τίποτα παραπάνω”».

«Τρικλοποδιά» Λαφαζάνη σε Θεοδωράκη

Όπως είχε πει και στον Πάνο Καμμένο, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμαζόταν να συναντήσει και τον Σταύρο Θεοδωράκη, παρά τις ενστάσεις του πρώτου. Αυτό που δεν μπορούσε να φανταστεί ωστόσο ο Πάνος Καμμένος ήταν πως θα έβρισκε έναν αναπάντεχο σύμμαχο στην προσπάθεια αποκλεισμού του «Ποταμιού» από τον κυβερνητικό συνασπισμό στο πρόσωπο του Παναγιώτη Λαφαζάνη.

«Μόλις έφυγε από το γραφείο μου ο Καμμένος, ο Σταύρος Θεοδωράκης πέρασε την κεντρική πόρτα των γραφείων της Κουμουνδούρου. Μπήκε στο κτίριο χωρίς να κάνει δηλώσεις και άρχισε ν’ ανεβαίνει από τις σκάλες. Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο σημαντική θα ήταν τελικά αυτή η λεπτομέρεια.[…]

Ανεβαίνοντας με πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται:

-«Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος».

-«Τι εννοείς;»

-«Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε».

Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγένειας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τέλειωσε -- πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες, σχεδόν στο πόδι, - κι έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση».

«Μετάνιωσα για τη Ζωή»

Ως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του χαρακτηρίζει την πρότασή του στη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αναλάβει Πρόεδρος της Βουλής.

«Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Βουλής, σε μια προσπάθεια να δώσουμε εικόνα ανανέωσης και μαχητικότητας (…)

Συμπορεύτηκε με τους οπαδούς της εξόδου από το ευρώ και την Ευρώπη, τον Λαφαζάνη και όσους αποχώρησαν μαζί του, αξιοποιώντας τη θεσμική της θέση ως Προέδρου της Βουλής, στην οποία είχε εκλεγεί με δική μου πρόταση. Αντί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου, επέλεξε να παρεμποδίζει ενεργά τις διαδικασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.