«Οι συγχωνεύσεις τμημάτων αποτελούν ένα βαθιά συντηρητικό εργαλείο όξυνσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και προδίδουν την αντίληψη της κυβέρνησης για τη δημόσια εκπαίδευση», αναφέρει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με θέμα «Οι συγχωνεύσεις τμημάτων δημοτικών σχολείων αποτυπώνουν τη υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης από την παρούσα κυβέρνηση» κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

Όπως σημειώνει, «το αρμόδιο υπουργείο επιβεβαιώνει την επιλογή του να προσεγγίζει τη δημόσια εκπαίδευση με λογική κόστους, αδιαφορώντας για τις παιδαγωγικές και κοινωνικές της διαστάσεις». Αναφερόμενος στο 36ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου «προωθείται η συγχώνευση των τμημάτων Β΄ και Ε΄ τάξης με 24 μαθητές έκαστο», υπογραμμίζει ότι «οι συγχωνεύσεις υπονομεύουν τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποσταθεροποιούν τη μαθησιακή και ψυχολογική ισορροπία των παιδιών και προκαλούν οξεία προβλήματα προσαρμογής, ιδιαίτερα σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες».

Στην ερώτησή του, ο Νάσος Ηλιόπουλος επισημαίνει ακόμη ότι «η βίαιη, δε, καταστολή κινητοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, όπου μαθητές βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε χημικά και σωματική βία από ΜΑΤ και ΟΠΚΕ, είναι πρωτοφανής απέναντι σε δασκάλους και παιδιά που υπερασπίζονται το δικαίωμα στη μόρφωση».

«Οι συγχωνεύσεις τμημάτων αποτελούν ένα βαθιά συντηρητικό εργαλείο όξυνσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και προδίδουν την αντίληψη της κυβέρνησης για τη δημόσια εκπαίδευση: ένα απαξιωμένο πλαίσιο υποδομών, μέσα στο οποίο αποτρέπεται η κοινωνική κινητικότητα και διαιωνίζεται το ταξικό χάσμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, καλώντας την υπουργό να αναστείλει άμεσα τις συγχωνεύσεις και να τοποθετηθεί για την καταστολή ειρηνικών κινητοποιήσεων γονέων και εκπαιδευτικών.