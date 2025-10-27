«Πάρτε πίσω την απόφαση για συγχωνεύσεις τάξεων» βροντοφώναξε η εκπαιδευτική κοινότητα συνοδεία γονέων και μαθητών έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Συνεχίζονται δυναμικά οι διαμαρτυρίες γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών ενάντια στις συγχωνεύσεις τάξεων που αποφάσισε αιφνιδιαστικά το Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα, σε νέα πορεία διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του Υπουργείου μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα βροντοφώναξε «Καμία Συγχώνευση – Κάλυψη τώρα όλων των κενών» ζητώντας την άμεση ανάκληση των αποφάσεων για τις συμπτύξεις τμημάτων στα σχολεία της Αθήνας και την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας άρση των συγχωνεύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και την άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία με την επίσπευση της τρίτης φάσης προσλήψεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddt2a8alsjy9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως καταγγέλλουν γονείς στο Dnews «μπαίνει ο Νοέμβριος και εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες και εκατοντάδες κενά σε εκπαιδευτικούς». Όπως επισημαίνεται, πολλά ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν ακόμη, ενώ σε ορισμένα σχολεία οι μαθητές «μοιράζονται δεξιά κι αριστερά» λόγω της έλλειψης δασκάλων. Οι γονείς καταγγέλλουν ότι, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις τους προς το Υπουργείο Παιδείας, «η κατάσταση παραμένει απαράδεκτη» και η εκπαιδευτική κοινότητα «εμπαίζεται με ψεύτικες διαβεβαιώσεις». Xαρακτηριστική η έκκληση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Περιστερίου που τονίζει ότι «τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί, δεν είναι κόστος» και καλεί το Υπουργείο να επιλύσει «το αυτονόητο: να υπάρχουν δάσκαλοι σε κάθε τάξη και στήριξη για κάθε παιδί».

{https://www.facebook.com/reel/1555095029005634/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκπαιδευτικός τόνισε στο Dnews ότι «η επιχειρούμενη προσπαθεια του ΥΠΑΙΘΑ να συμπτύξει τμήματα σχολείων ενάμιση μήνα μετα την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αδιαφορώντας για τις παιδαγωγικές συνέπειες που έχουν στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και αναστατώνοντας τη λειτουργία των σχολείων είναι τραγικά απαράδεκτη. Τα κενά στα σχολεία οφείλονται στον λανθασμένο και καθυστερημένο σχεδιασμό του Υπ. Παιδείας που τώρα τρέχει να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.»