Oι μαθητές εναντιώνονται στα σχέδια του Υπουργείου για το Εθνικό Απολυτήριο και κλείνουν τα σχολεία στις 6 Νοέμβρη για να διαδηλώσουν.

Οι μαθητές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μαζικές κινητοποιήσεις και κλειστά σχολεία στις 6 Νοέμβρη με κεντρικό τους σύνθημα να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός για το Εθνικό Απολυτήριο που συνεπάγεται με τριπλές Πανελλήνιες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας ετοιμάζονται για μαζικές κινητοποιήσεις την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και παράλληλα καλούν σε πανελλαδική ημέρα δράσης, καταλήψεων και πορειών, με σύνθημα «Ως εδώ!» και αίτημα να «κλείσουν τα σχολεία και να ανοίξουν οι δρόμοι».

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για το νέο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει «Τριπλές Πανελλαδικές» εξετάσεις, μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα συνδέει τις επιδόσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Όπως αναφέρουν, το μέτρο θα μετατρέψει κάθε σχολική χρονιά σε «Γ’ Λυκείου» και θα επιβαρύνει οικονομικά τις οικογένειες με επιπλέον φροντιστήρια και πίεση.

«Αν νοιάζονται για το πώς θα μπούμε στο Πανεπιστήμιο ας καταργήσουν την ΕΒΕ»

Όπως σημειώνουν οι μαθητές στην ανακοίνωσή τους είναι σφόδρα αντίθετοι στο πνεύμα αλλά και την ουσία του Εθνικού Απολυτηρίου. «Η κυβέρνηση σχεδιάζει μαζί και με άλλα κόμματα του συστήματος, να το τερματίσουν! Θέλουν μέσα στο χρόνο να φέρουν και να ψηφίσουν νόμο (το ονομάζουν “Εθνικό Απολυτήριο”) που θα περιλαμβάνει: Για να πάρουμε απλά απολυτήριο αλλά και να μπούμε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο (στα Ιδιωτικά έτσι και αλλιώς μετρά μόνο η τσέπη!) δε θα δίνουμε απλά Πανελλήνιες! Θα δίνουμε και Πανελλήνιες στην Γ’ ΓΕΛ και εξετάσεις πανελλαδικού τύπου (με ενιαία θέματα από Τράπεζα Θεμάτων, όχι ό,τι βάλουν οι καθηγητές μας) στην Α’ και Β’ Λυκείου σε ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ! Ό,τι βαθμό πάρουμε στα τετράμηνο σε κάθε μάθημα μαζί με 3 φορές πανελλαδικές εξετάσεις θα μετρά! Κάθε μάθημα, κάθε τάξη θα είναι σαν την Γ’ Λυκείου!

Αυτό να το ξεχάσουν! Εδώ με 4 μαθήματα στην Γ’ Λυκείου και πεθαίνουμε στο φροντιστήριο και το άγχος, σιγά μη δεχτούμε να δίνουμε πανελλαδικές από την Α’ Λυκείου και στα Θρησκευτικά! Με τι λεφτά θα πάμε σε τόσα φροντιστήρια; Τι θα γίνουμε οι μαθητές; Θα κυνηγάμε απλά έναν βαθμό σαν παπαγάλοι σε θέματα εξετάσεων επί 3 χρόνια; Ό,τι είχε μείνει στο σχολείο μας έστω πιο δημιουργικό και ευχάριστο θα γίνει και αυτό SOS, θέματα, τεστ και βαθμός; Αν τους νοιάζει η είσοδός μας στα Πανεπιστήμια, υπάρχει και άλλος τρόπος: να καταργηθεί η ΕΒΕ, να μας αφήνουν να κατοχυρώνουμε βαθμολογία όταν δίνουμε Πανελλαδικές στα μαθήματα που γράψαμε καλά και να εξεταζόμαστε εκ νέου εκεί που ζοριστήκαμε. Θα υπήρχαν φοιτητικές εστίες, δωρεάν σίτιση για τους φοιτητές και δεν θα διαγράφανε όποιον καθυστερεί τις σπουδές του επειδή δουλεύει για να τα βγάλει πέρα!»

Παράλληλα, καταγγέλλουν ελλείψεις εκπαιδευτικών, υποδομών και μεταφορών, ζητώντας άμεση ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, απαιτούν:

κάλυψη όλων των κενών θέσεων καθηγητών,

σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτήρια,

μικρότερα τμήματα με έως 15 μαθητές ανά τάξη,

δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση για όλους,

καμία συγχώνευση τμημάτων και καμία αποβολή για όσους συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις.

«Δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι η κυβέρνηση θα λύσει τα προβλήματα στα σχολεία μας. Πρέπει εμείς να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», αναφέρει το κάλεσμα των μαθητών, ενώ τονίζουν πως «οι μαθητές είναι η γενιά των Τεμπών που παλεύει για ζωή και μόρφωση, όχι για κέρδη». Οι μαθητικές πορείες θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με κεντρικό σημείο συγκέντρωσης στην Αθήνα, στα Προπύλαια, στις 12:00 το μεσημέρι. Οι μαθητές καλούν επίσης γονείς, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να βρεθούν στο πλευρό τους.