Την επόμενη Πέμπτη (30/10) η ψηφοφορία για τις αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής.

Η Βουλή εισάγει «κόφτη» στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, με αλλαγές στον Κανονισμό, που προβλέπουν ότι θα κλείνουν τα μικρόφωνα όταν οι ομιλητές ξεπερνούν το όριο χρόνου.

Οι τελικές αποφάσεις «κλείδωσαν» στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Έτσι, η Βουλή προχωρά στην τελική εφαρμογή του λεγόμενου «χρονοκόφτη» στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, με στόχο - όπως αναφέρει το προεδρείο - την καλύτερη τήρηση των διαδικασιών και την αποφυγή καθυστερήσεων

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της Βουλής προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η πλειονότητα των κομμάτων εμφανίστηκε θετική στις αλλαγές του Κανονισμού, αν και υπήρξαν επιμέρους ενστάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ ζήτησαν να αναβληθεί η σχετική συζήτηση για περαιτέρω επεξεργασία των ρυθμίσεων, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισε πλήρως την πρόταση, κάνοντας λόγο για περιορισμό του κοινοβουλευτικού λόγου.

Πότε θα κλείνουν τα μικρόφωνα στη Βουλή

Με βάση τη ρύθμιση, σε όλους τους ομιλητές θα δίνεται ανοχή 25% επί του προβλεπόμενου χρόνου· αν ξεπεράσουν το όριο, ενεργοποιείται αυτόματα ο «κόφτης».

Αναλυτικά οι νέοι χρόνοι:

Εισηγητές και αγορητές: από 22 σε 28 λεπτά

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι: από 21 σε 27 λεπτά

Βουλευτές: από 7 σε 9 λεπτά

Πρόεδροι Κ.Ο. με πάνω από 50 βουλευτές: από 20 σε 25 λεπτά

Πρόεδροι Κ.Ο. με λιγότερους από 50 βουλευτές: από 15 σε 19 λεπτά

Υπουργοί: από 10 σε 13 λεπτά

Όταν λήγει ο χρόνος και κλείνει το μικρόφωνο, η κάμερα της Βουλής θα απομακρύνεται από το βήμα και θα εστιάζει στα έδρανα, χωρίς να διακόπτεται η τηλεοπτική μετάδοση.

Με τις νέες διατάξεις, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο μέχρι τρεις φορές την ημέρα, ενώ δεν θα επιτρέπεται πλέον επίκληση δύο ιδιοτήτων (π.χ. αρχηγός κόμματος και εισηγητής) για να μιλήσει κάποιος περισσότερες φορές. Η ψηφοφορία για την αλλαγή του Κανονισμού θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη, ώστε το νέο σύστημα να τεθεί σε ισχύ την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Αρχικά, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τις συζητήσεις νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εξαιρούνται οι συνεδριάσεις που αφορούν:

Προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις

Προτάσεις δυσπιστίας ή μομφής

Ενημερώσεις του πρωθυπουργού βάσει του άρθρου 142Α

Τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρόνοι θα καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διάσκεψη των Προέδρων.