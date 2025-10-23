Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν η Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να βγάλει φωτογραφία την Μπακογιάννη.

Κόκκινο χτύπησε η ένταση στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπου και συζητήθηκε η ρύθμιση του «χρονοκόφτη», με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιτίθεται σθεναρά στη ρύθμιση και να βάλλει κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, που αντέδρασε στα όσα έλεγε ο πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ντόρα Μπακογιάννη, αναφερόμενη στην υπόθεση της Siemens, στο θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή με το υπηρεσιακό της όχημα κ.α.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, σύμφωνα με μέλη της Διάσκεψης, φέρεται να χαρακτήρισε «υστερική» την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ωστόσο δεν πτοήθηκε και συνέχισε την επίθεση.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να βγάλει φωτογραφία την Ντόρα Μπακογιάννη που την κοιτούσε επιμόνως, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη. «Τι απαράδεκτα πράγματα είναι αυτά; Να βγαίνουν φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;», τη ρώτησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με την πρόεδρο της Πλεύσης να της απαντά: «Τέτοια είσαι και τους καλύπτεις».

Η ίδια έβαλλε και κατά άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν καταψήφισαν τον κανονισμό, ενώ η ένταση των καταγγελιών της ήταν τόσο μεγάλη που η Πέτη Πέρκα από την Νέα Αριστερά ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε, εφόσον θεωρούμε ότι έχετε δίκιο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, έκανε λόγο για «φασιστική πρωτοβουλία με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας» και υποστήριξε πως η ρύθμιση φωτογραφίζει την ίδια.

«Κυβερνάνε την πατρίδα ως Λουδοβίκος ο κ. Μητσοτάκης και ως Μαρία Αντουανέτα η κ. Μπακογιάννη. Η Βουλή είναι των πολιτών και όχι των Λουδοβίκων», πρόσθεσε.

Πότε θα κλείνουν τα μικρόφωνα

Οι τελικές αποφάσεις κλείδωσαν στη Διάσκεψη και η Βουλή προχωρά στην τελική εφαρμογή του λεγόμενου «χρονοκόφτη» στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, με στόχο - όπως αναφέρει το προεδρείο - την καλύτερη τήρηση των διαδικασιών και την αποφυγή καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της Βουλής προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η πλειονότητα των κομμάτων εμφανίστηκε θετική στις αλλαγές του Κανονισμού, αν και υπήρξαν επιμέρους ενστάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ ζήτησαν να αναβληθεί η σχετική συζήτηση για περαιτέρω επεξεργασία των ρυθμίσεων, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισε πλήρως την πρόταση, κάνοντας λόγο για περιορισμό του κοινοβουλευτικού λόγου.

Με βάση τη ρύθμιση, σε όλους τους ομιλητές θα δίνεται ανοχή 25% επί του προβλεπόμενου χρόνου· αν ξεπεράσουν το όριο, ενεργοποιείται αυτόματα ο «κόφτης».

Αναλυτικά οι νέοι χρόνοι:

Εισηγητές και αγορητές: από 22 σε 28 λεπτά

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι: από 21 σε 27 λεπτά

Βουλευτές: από 7 σε 9 λεπτά

Πρόεδροι Κ.Ο. με πάνω από 50 βουλευτές: από 20 σε 25 λεπτά

Πρόεδροι Κ.Ο. με λιγότερους από 50 βουλευτές: από 15 σε 19 λεπτά

Υπουργοί: από 10 σε 13 λεπτά

Όταν λήγει ο χρόνος και κλείνει το μικρόφωνο, η κάμερα της Βουλής θα απομακρύνεται από το βήμα και θα εστιάζει στα έδρανα, χωρίς να διακόπτεται η τηλεοπτική μετάδοση.

Με τις νέες διατάξεις, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν τον λόγο μέχρι τρεις φορές την ημέρα, ενώ δεν θα επιτρέπεται πλέον επίκληση δύο ιδιοτήτων (π.χ. αρχηγός κόμματος και εισηγητής) για να μιλήσει κάποιος περισσότερες φορές. Η ψηφοφορία για την αλλαγή του Κανονισμού θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη, ώστε το νέο σύστημα να τεθεί σε ισχύ την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Αρχικά, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τις συζητήσεις νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εξαιρούνται οι συνεδριάσεις που αφορούν:

Προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις

Προτάσεις δυσπιστίας ή μομφής

Ενημερώσεις του πρωθυπουργού βάσει του άρθρου 142Α

Τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρόνοι θα καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διάσκεψη των Προέδρων.