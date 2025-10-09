«Παρά τον πόνο και την πίστη τους στην ειρηνική συνύπαρξη, εμφανίζονται πολύ επιφυλακτικοί.»

Η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της δίνει το στίγμα για το πώς Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν την επικείμενη συμφωνία εκεχειρίας καθώς η ίδια βρίσκεται στη Γερμανία στο πλαίσιο επαγγελματικών της υποχρεώσεων.

Όπως σημειώνει «Βρίσκομαι στη Γερμανία, μεταξύ Βερολίνου και Φρανκφούρτης, σε μια συνάντηση των fellows του Ιδρύματος Robert Bosch Stiftung. Συμμετέχουν πολιτικοί, διανοούμενοι, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών από κάθε γωνιά του πλανήτη — με έντονη παρουσία από τον παγκόσμιο Νότο. Οι συζητήσεις και η κοινή μας δουλειά αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: το περιβάλλον, την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια, τη φτώχεια, τον ρόλο των διεθνών οργανισμών, τη σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας, αλλά και τη θέση των μικρότερων χωρών μέσα σε αυτή τη νέα παγκόσμια τάξη. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις πραγματικότητες των πολιτικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο.»

Όπως περιγράφει, οι συμμετέχοντες, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη συνύπαρξη και την ειρήνη, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Τονίζουν ότι η μεγαλύτερη απειλή δεν προέρχεται από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, αλλά από τις ακραίες φωνές που μπορούν να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια ειρηνικής προσέγγισης. Η κα Διαμαντοπούλου σημειώνει επίσης την ιδιαίτερη ανησυχία των συμμετεχόντων για την ασφάλειά τους: Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί ειρηνιστές ζήτησαν να μην φωτογραφηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν λόγω της δράσης ακραίων στοιχείων.

«Τις τελευταίες ώρες, όπως είναι φυσικό, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην αναμενόμενη εκεχειρία και συμφωνία στη Γάζα. Αυτό που αξίζει να μεταφερθεί είναι η στάση των Παλαιστινίων και Ισραηλινών συμμετεχόντων — ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αγώνες για την ειρήνη και την συνύπαρξη . Παρά τον πόνο και την πίστη τους στην ειρηνική συνύπαρξη, εμφανίζονται πολύ επιφυλακτικοί.Αυτό που τους φοβίζει περισσότερο δεν είναι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων, αλλά η αντίδραση των ακραίων. Κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια για ειρήνη, για την έναρξη ενός διαλόγου που θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνύπαρξη δύο κρατών και δύο λαών, εμφανίζονται οι φωνές της θρησκευτικής ή πολιτικής μισαλλοδοξίας. Και οι πράξεις τους —προκλητικές και βίαιες— συχνά τινάζουν στον αέρα κάθε προσπάθεια προσέγγισης. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση: οι Παλαιστινιοι και Ισραηλινοί συμμετέχοντες παρακάλεσαν να μην υπάρχει φωτογραφία τους!!! γιατί ως γνωστοί ειρηνιστές αισθάνονται ότι κινδυνεύουν».

Η ανάρτηση της Διαμαντοπούλου

